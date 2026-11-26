"Киевстар" повышает цены с 1 декабря / Фото "Киевстар"
С 1 декабря 2026 года "Киевстар" пересмотрит стоимость пакетов своей платформы кино и телевидения "Киевстар ТВ". Новые цены будут действовать как для действующих абонентов, так и для тех, кто подключит услугу после их обновления.
Какие пакеты "Киевстар ТВ" подорожают
С начала декабря изменится ежемесячная абонплата за четыре пакета платформы от " Киевстар ", сообщает оператор.
В частности, новые цены будут установлены для таких предложений:
- "Премиум HD" – 299 гривен в месяц;
- "Взрослый" – 99 гривен в месяц;
- "Кино Ультра" – 99 гривен в месяц;
- "Плюс" – 99 гривен в месяц.
Проверить актуальную стоимость подписки абоненты могут на веб-платформе "Киевстар ТВ", в мобильном приложении сервиса или в "Мой Киевстар".
Почему "Киевстар" меняет цены
В компании пояснили, что стоимость указанных пакетов не пересматривалась в течение последних пяти лет. За это время платформа расширила библиотеку фильмов, сериалов и мультфильмов, добавила новые телеканалы и развивала собственные проекты, в частности направленные на поддержку украинского кинематографа.
В то же время растут расходы на приобретение контента и развитие платформы. Обновленные тарифы позволяют и дальше поддерживать качество сервиса, расширять библиотеку контента и создавать эксклюзивные и популярные истории
Пользователи, которые не хотят оплачивать подписку по обновленным условиям, могут выбрать другой пакет из действующей тарифной линейки "Киевстар ТВ". Также абоненты имеют право досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.
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