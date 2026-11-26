Київстар підвищує ціни з 1 грудня / Фото Київстар
З 1 грудня 2026 року Київстар перегляне вартість пакетів своєї платформи кіно і телебачення Київстар ТБ. Нові ціни поширюватимуться як на чинних абонентів, так і на тих, хто підключить послугу після їхнього оновлення.
Які пакети Київстар ТБ подорожчають
З початку грудня зміниться щомісячна абонплата за чотири пакети платформи від Київстар, повідомляє оператор.
Зокрема, нові ціни встановлять для таких пропозицій:
- "Преміум HD" – 299 гривень на місяць;
- "Дорослий" – 99 гривень на місяць;
- "Кіно Ультра" – 99 гривень на місяць;
- "Плюс" – 99 гривень на місяць.
Перевірити актуальну вартість підписки абоненти можуть на вебплатформі Київстар ТБ, у мобільному застосунку сервісу або в "Мій Київстар".
Чому Київстар змінює ціни
У компанії пояснили, що вартість зазначених пакетів не переглядали протягом останніх п'яти років. За цей час платформа розширила бібліотеку фільмів, серіалів і мультфільмів, додала нові телеканали та розвивала власні проєкти, зокрема спрямовані на підтримку українського кінематографа.
Водночас зростають витрати на придбання контенту та розвиток платформи. Оновлені тарифи дають змогу й далі підтримувати якість сервісу, розширювати бібліотеку контенту та створювати ексклюзивні та популярні історії
Користувачі, які не хочуть оплачувати підписку за оновленими умовами, можуть обрати інший пакет із чинної тарифної лінійки Київстар ТБ. Також абоненти мають право достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.
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