Які пакети Київстар ТБ подорожчають

З початку грудня зміниться щомісячна абонплата за чотири пакети платформи від Київстар, повідомляє оператор.

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Зокрема, нові ціни встановлять для таких пропозицій:

"Преміум HD" – 299 гривень на місяць;

"Дорослий" – 99 гривень на місяць;

"Кіно Ультра" – 99 гривень на місяць;

"Плюс" – 99 гривень на місяць.

Перевірити актуальну вартість підписки абоненти можуть на вебплатформі Київстар ТБ, у мобільному застосунку сервісу або в "Мій Київстар".

Чому Київстар змінює ціни

У компанії пояснили, що вартість зазначених пакетів не переглядали протягом останніх п'яти років. За цей час платформа розширила бібліотеку фільмів, серіалів і мультфільмів, додала нові телеканали та розвивала власні проєкти, зокрема спрямовані на підтримку українського кінематографа.

Водночас зростають витрати на придбання контенту та розвиток платформи. Оновлені тарифи дають змогу й далі підтримувати якість сервісу, розширювати бібліотеку контенту та створювати ексклюзивні та популярні історії– зазначили в компанії.

Користувачі, які не хочуть оплачувати підписку за оновленими умовами, можуть обрати інший пакет із чинної тарифної лінійки Київстар ТБ. Також абоненти мають право достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.