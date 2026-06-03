Відключать вже в червні: для абонентів Київстару готують масштабні зміни

З 16 червня 2026 року частина абонентів Київстару в кількох областях України помітить зміни в роботі мобільної мережі. Оператор запускає новий етап модернізації інфраструктури, який торкнеться низки міст і районів.

Що змінює Київстар?

У межах модернізації оператор поступово відмовлятиметься від технології 3G у частині населених пунктів та використовуватиме вивільнені частоти для розвитку 4G, повідомили в компанії.

Дивіться також Мобільний зв’язок зі знижкою: які пільги доступні пенсіонерам

Ці зміни – частина довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури. Ми виводимо з експлуатації застарілі технології, зокрема 3G, що відповідає міжнародній практиці, яку реалізують провідні оператори зв’язку,

– пише Київстар.

У компанії пояснюють, що зміни мають покращити якість зв'язку та мобільного інтернету, а також підготувати мережу до подальшого розвитку цифрових сервісів.

Де замість 3G працюватиме 4G?

Львівська область: Яворів, Новояворівськ, Яворівський район, Самбірський район, Дрогобицький район, Золочів, Золочівський район, Миколаїв, Стрийський район, Шептицький район.

Яворів, Новояворівськ, Яворівський район, Самбірський район, Дрогобицький район, Золочів, Золочівський район, Миколаїв, Стрийський район, Шептицький район. Житомирська область: Бердичівський район, Звягельський район.

Бердичівський район, Звягельський район. Черкаська область: Золотоноша, Золотоніський район, Канів, Городище, Черкаський район.

Золотоноша, Золотоніський район, Канів, Городище, Черкаський район. Чернігівська область: Прилуцький район, Чернігівський район.

У компанії радять користувачам переконатися, що їхній смартфон та SIM-карта підтримують 4G. Якщо пристрій уже працює з цією технологією, додаткових дій, як правило, не потрібно.

У разі якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM у магазинах оператора зі збереженням номера.

Коли Київстар остаточно відмовиться від 3G?

Найбільший мобільний оператор України Київстар заявив, що цей рік стане фінальним для технології 3G у мережі компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

Ми хочемо зміцнити наше технологічне лідерство порівняно з конкурентами,

– повідомив СЕО та президент компанії Олександр Комаров.

За словами Комарова, оператор практично виконав свої ліцензійні зобов’язання щодо розвитку мережі LTE. Наразі 4G-покриття охоплює майже 97% населення України. Також компанія планує забезпечити LTE-зв’язком усі основні автомобільні дороги країни.

Разом з цим Олександр Комаров заявив, що не очікує запуску 5G в Україні до завершення війни.

Найімовірніший сценарій – це щось на кшталт 12 місяців після війни. І саме тому ми розглядаємо наші інвестиції в технологію LTE як стратегічні,

– каже Комаров.

Інші новини Київстар