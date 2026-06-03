Відключать вже в червні: для абонентів Київстару готують масштабні зміни
З 16 червня 2026 року частина абонентів Київстару в кількох областях України помітить зміни в роботі мобільної мережі. Оператор запускає новий етап модернізації інфраструктури, який торкнеться низки міст і районів.
Що змінює Київстар?
У межах модернізації оператор поступово відмовлятиметься від технології 3G у частині населених пунктів та використовуватиме вивільнені частоти для розвитку 4G, повідомили в компанії.
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Ці зміни – частина довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури. Ми виводимо з експлуатації застарілі технології, зокрема 3G, що відповідає міжнародній практиці, яку реалізують провідні оператори зв’язку,
– пише Київстар.
У компанії пояснюють, що зміни мають покращити якість зв'язку та мобільного інтернету, а також підготувати мережу до подальшого розвитку цифрових сервісів.
Де замість 3G працюватиме 4G?
- Львівська область: Яворів, Новояворівськ, Яворівський район, Самбірський район, Дрогобицький район, Золочів, Золочівський район, Миколаїв, Стрийський район, Шептицький район.
- Житомирська область: Бердичівський район, Звягельський район.
- Черкаська область: Золотоноша, Золотоніський район, Канів, Городище, Черкаський район.
- Чернігівська область: Прилуцький район, Чернігівський район.
У компанії радять користувачам переконатися, що їхній смартфон та SIM-карта підтримують 4G. Якщо пристрій уже працює з цією технологією, додаткових дій, як правило, не потрібно.
У разі якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM у магазинах оператора зі збереженням номера.
Коли Київстар остаточно відмовиться від 3G?
Найбільший мобільний оператор України Київстар заявив, що цей рік стане фінальним для технології 3G у мережі компанії, пише "Інтерфакс-Україна".
Ми хочемо зміцнити наше технологічне лідерство порівняно з конкурентами,
– повідомив СЕО та президент компанії Олександр Комаров.
За словами Комарова, оператор практично виконав свої ліцензійні зобов’язання щодо розвитку мережі LTE. Наразі 4G-покриття охоплює майже 97% населення України. Також компанія планує забезпечити LTE-зв’язком усі основні автомобільні дороги країни.
Разом з цим Олександр Комаров заявив, що не очікує запуску 5G в Україні до завершення війни.
Найімовірніший сценарій – це щось на кшталт 12 місяців після війни. І саме тому ми розглядаємо наші інвестиції в технологію LTE як стратегічні,
– каже Комаров.
Інші новини Київстар
З 21 травня Київстар змінює вартість підключення та спосіб списання коштів за сервіс Київстар ТБ Плюс. Пакет Київстар ТБ Плюс включає більше 430 телеканалів, 20 000+ фільмів і серіалів, та доступний для перегляду на п'яти пристроях.
З 2 червня 2026 року Київстар оновив тарифи для корпоративних абонентів, представивши нову лінійку річних тарифів. На вибір доступні три пакети – "Рік на зв'язку", "Рік на зв'язку Безлім" та "Рік на зв'язку Безлім+.