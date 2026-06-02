Які нові тарифи на мобільний з’явилися в Київстар?

Мобільний оператор представив пакети "Рік на зв'язку", "Рік на зв'язку Безлім" та "Рік на зв'язку Безлім+", повідомляє Київстар.

Головна особливість нових тарифів – фіксована вартість послуг одразу на рік. Це означає, що клієнти можуть користуватися зв’язком без щомісячної оплати та не хвилюватися через можливі зміни ціни протягом року.

1. Тариф "Рік на зв'язку"

У тарифі – 50 ГБ мобільного інтернету, 2 000 хвилин на дзвінки по Україні та 300 SMS. У роумінгу доступні 13 ГБ інтернету. Вартість тарифу – 4 400 гривень на рік.

2. Тариф "Рік на зв'язку Безлім"

У тарифі – безліміт мобільного інтернету, безліміт хвилин на дзвінки по Україні та 500 SMS. У роумінгу доступні 20 ГБ інтернету. Вартість тарифу – 6 600 гривень на рік.

3. Тариф "Рік на зв'язку Безлім+"

У тарифі – безліміт мобільного інтернету, безліміт хвилин на дзвінки по Україні та 700 SMS. У роумінгу доступні 33 ГБ інтернету. Вартість тарифу – 11 000 гривень на рік.

Також усі пакети нової лінійки передбачають низку додаткових можливостей для бізнесу:

фіксовану вартість послуг на 12 місяців;

використання тарифних обсягів одночасно на трьох пристроях завдяки додатковим SIM-карткам без доплат;

окремий пакет хвилин для дзвінків у 19 країн світу;

послугу "Роумінг як вдома";

можливість підключення додаткового номера;

використання прямого міського номера.

Що буде з тарифами Київстар у майбутньому?

Тарифи на мобільний звʼязок регулярно підвищуються, а телеком-компанії влаштовують "полювання" на абонентів, які хочуть піти від свого оператора до іншого, з нижчими тарифами. 24 Канал поцікавився в Олександра Комарова, як підвищення цін впливає на клієнтську базу та чого чекати абонентам упродовж наступних місяців.

Олександр Комаров CEO Київстару Тарифи будуть зростати. Все дуже просто – у країні двозначна офіційна інфляція. Ми – суб’єкт економіки цієї країни.

Комаров називає два ключові фактори, що тиснуть на економіку будь-якого бізнесу.

Перший – інфляція.

У низці витратних статей, критично важливих для оператора, реальне зростання значно перевищує офіційні 12%. У періоди пікового навантаження – вранці та ввечері – комерційна електроенергія подорожчала приблизно на 60% за останній рік. Платежі за радіочастотний спектр зросли на 23%, так само більш як на 20% підвищились витрати на оплату праці.

Другий – девальвація.

За оцінками Комарова, рік до року курс гривні просів на 6 – 7%. Це навіть краще за ті песимістичні цифри, які компанія закладала в бюджет, але все одно створює додатковий тиск. Приблизно 30% доходу компанія реінвестує в мережу, і левова частка цих інвестицій – у валюті: акумулятори, генератори, радіообладнання, ліцензійне ПЗ (Ericsson, Nokia тощо) купуються не за гривню. У національній валюті залишаються радше "стовпи та частина сервісів".

