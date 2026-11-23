Київстар додав до своєї лінійки новий тарифний план із мобільним інтернетом, хвилинами для дзвінків та додатковими послугами. Пакет коштує 550 гривень на місяць, однак підключити його зможуть не всі клієнти оператора.

Що входить у новий тариф Київстару

Йдеться про тариф "Мобільний Легкий" від Київстар, який доступний лише абонентам передплати. Однією з його особливостей є можливість безплатно обрати одну Суперсилу, повідомляє оператор.

За 550 гривень на місяць абоненти отримують:

20 ГБ мобільного інтернету, з яких 18 ГБ можна використати в роумінгу;

додаткові 20 ГБ за своєчасну оплату тарифу;

безлімітні дзвінки всередині мережі;

400 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон;

400 SMS;

безлімітний трафік для користування окремими застосунками;

SIM-карту для планшета.

Крім основного наповнення, користувач може вибрати одну безплатну Суперсилу. Серед доступних варіантів – Київстар ТБ, YouTube Premium Lite, Uklon, Helsi, "Допомога ЗСУ+", SIM для другого телефона, "Відео на ходу", WOG, "Соцмережі та месенджери" або додаткові 5 ГБ у роумінгу.

Як підключити тариф "Мобільний Легкий"

Оформити новий пакет можна кількома способами:

На офіційному сайті Київстару; Через мобільний застосунок оператора; За номером 477*1.

Після переходу на новий тариф невикористані хвилини, мегабайти та SMS із попереднього пакета анулюються.

Нагадаємо, у листопаді 2026 року Київстар переглянув вартість тарифів для абонентів передоплати та контракту. У середньому ціни зросли на 100 – 150 гривень.

Серед актуальних тарифів для фізичних осіб найдешевшим є "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 470 гривень на місяць. Водночас дешевші пропозиції оператор зберіг для окремих категорій клієнтів – пенсіонерів, людей з інвалідністю та дітей віком від 6 до 16 років.



