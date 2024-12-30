"4G всюди": Київстар впроваджуватиме супутниковий зв'язок Starlink в Україні

Компанія Київстар уклала угоду зі Starlink, дочірньою компанією SpaceX, про впровадження в Україні революційної послуги супутникового зв'язку Direct to Cell.

Угода уже підписана

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на материнську компанію VEON Group. Завдяки цій угоді Україна може стати однією з перших країн, яка матиме доступ до інноваційних послуг.

Дивіться також Київстар підвищує тарифи: абоненти платитимуть на 25% більше

Наша співпраця зі Starlink стане революційною у досягненні стратегічної мети – "4G всюди",

— зазначив СЕО Київстар Олександр Комаров.

Незабаром абоненти Київстар зможуть скористатися технологією Starlink Direct to Cell, що дозволяє підтримувати безперебійний зв'язок за допомогою супутникового сигналу. Це особливо важливо для користувачів у регіонах, де відсутнє традиційне мережеве покриття або де наземні мережі були пошкоджені внаслідок військових дій чи інших техногенних катастроф.

Україна – одна з перших країн

Очікується, що Київстар запустить послуги Starlink Direct to Cell із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями у четвертому кварталі 2025 року. Наступним етапом стане голосовий зв’язок та передання даних.

У компанії додали, що завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, яка матиме доступ до інноваційної послуги Starlink – Direct to Cell. І це значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв'язку.