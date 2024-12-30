Соглашение уже подписано

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материнскую компанию VEON Group. Благодаря этому соглашению Украина может стать одной из первых стран, которая будет иметь доступ к инновационным услугам.

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Наше сотрудничество со Starlink станет революционным в достижении стратегической цели – "4G везде",

– отметил СЕО Киевстар Александр Комаров.

Вскоре абоненты Киевстар смогут воспользоваться технологией Starlink Direct to Cell, позволяющей поддерживать бесперебойную связь с помощью спутникового сигнала. Это особенно важно для пользователей в регионах, где отсутствует традиционное сетевое покрытие или где наземные сети были повреждены в результате военных действий или других техногенных катастроф.

Украина – одна из первых стран

Ожидается, что Киевстар запустит услуги Starlink Direct to Cell с функцией обмена SMS и OTT-сообщениями в четвертом квартале 2025 года. Следующим этапом станет голосовая связь и передача данных.

В компании добавили, что благодаря этому соглашению Украина станет одной из первых стран, которая будет иметь доступ к инновационной услуге Starlink – Direct to Cell. И это значительно повысит устойчивость национальной инфраструктуры связи.