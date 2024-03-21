Менше абонентів та нижчі доходи: про що відзвітував "Київстар"

У четвертому кварталі 2023 року оператор мобільного зв'язку "Київстар" втратив 7,9 мільярда гривень доходу, тобто на 3,3% менше, ніж у третьому кварталі. Оператор також відзвітував про зменшення доходу та кількості абонентів.

Менше абонентів — менші доходи

Зниження доходів до 7,9 мільярдів гривень за квартал у "Київстарі" частково викликане кібератакою на компанію в грудні 2023 року. За весь 2023 рік операційний дохід оператора склав 33,5 мільярда гривень, що на 8% вище, ніж роком раніше.

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А от чисельність абонентів знизилася на 3,4% — до 23,9 мільйона.

! Падіння на 900 000 абонентів порівняно з попереднім роком компанія пов'язує з міграцією населення, спричиненою війною, та окупацією деяких населених пунктів. З третього по четвертий квартал 2023 року було втрачено близько 200 000 абонентів.

Однак кількість користувачів високошвидкісного мобільного інтернету збільшилась на 8,8% і досягла 14,3 мільйонів на кінець четвертого кварталу 2023 року. 60% абонентів користуються послугами 4G зв'язку. Капітальні вкладення в четвертому кварталі 2023 року зросли на 6,8% і склали 6,364 мільярда гривень.

Кібератака на "Київстар"

! Протягом 2023 року "Київстар" відновив зв'язок у 190 населених пунктах та збудував 1 000 нових базових станцій 4G мережі. Компанія також модернізувала 4 000 базових станцій з метою підвищення швидкості мобільного інтернету.

Нагадаємо, у грудні 2023 року мобільний оператор "Київстар" зіткнувся з серйозною кібератакою, що призвело до великого збою у роботі послуг по всій Україні, залишивши абонентів без мобільного зв'язку та інтернету. Причиною перебоїв у роботі сервісів стала ця хакерська атака.

Відповідаючи на цю подію, "Київстар" 21 грудня оголосив про анулювання наступної плати за тариф для своїх користувачів, що призвело до фінансових втрат для материнської компанії Veon на суму в 100 мільйонів доларів.