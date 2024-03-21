Меньше абонентов - меньше доходы
Снижение доходов до 7,9 миллиардов гривен за квартал в "Киевстаре" частично вызвано кибератакой на компанию в декабре 2023 года. За весь 2023 год операционный доход оператора составил 33,5 миллиарда гривен, что на 8% выше, чем годом ранее.
Читайте также США требуют от Raiffeisen отменить сделку с другом Путина: что задумал российский олигарх
А вот численность абонентов снизилась на 3,4% - до 23,9 миллиона.
Однако количество пользователей высокоскоростного мобильного интернета увеличилось на 8,8% и достигло 14,3 миллионов на конец четвертого квартала 2023 года. 60% абонентов пользуются услугами 4G связи. Капитальные вложения в четвертом квартале 2023 года выросли на 6,8% и составили 6,364 миллиарда гривен.
Кибератака на "Киевстар"
Напомним, в декабре 2023 года мобильный оператор "Киевстар" столкнулся с серьезной кибератакой, что привело к большому сбою в работе услуг по всей Украине, оставив абонентов без мобильной связи и интернета. Причиной перебоев в работе сервисов стала эта хакерская атака.
Отвечая на это событие, "Киевстар" 21 декабря объявил об аннулировании следующей платы за тариф для своих пользователей, что привело к финансовым потерям для материнской компании Veon на сумму в 100 миллионов долларов.