Нагадаємо, що інцидент призвів до значного збою в роботі мережі Київстар, що на кілька днів порушило мобільний зв'язок, а також послуги мобільного та домашнього інтернету.

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Раніше президент компанії Київстар Олександр Комаров зазначав, що внаслідок атаки було знищено 40% інфраструктури оператора. Зокрема були знищені тисячі віртуальних серверів і комп'ютерів. Експерти також наголошували, що атака на Київстар була найбільшим таким інцидентом за весь час повномасштабного вторгнення. До того ж це був перший випадок кібератаки, яка повністю знищила ядро телекомунікаційного оператора.

Що з користувацькими даними

Служба безпеки України (СБУ) висловила занепокоєння з приводу можливої компрометації конфіденційних даних російськими хакерами під час атаки. Стверджувалося, що хакери могли отримати доступ до особистої інформації, відстежувати місцезнаходження телефонів, перехоплювати SMS-повідомлення і, можливо, захопити акаунти Telegram зі значними привілеями доступу.

Водночас у Київстар інформацію про начебто "багатомісячний доступ хакерів та перебування "всередині" компанії з доступом до особистих даних абонентів та їхній витік" не підтвердила. Тим часом компанія продовжує проводити розслідування і має кілька версій того, як зловмисники могли проникнути "всередину" та завдати такої шкоди.

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Компенсація

У відповідь на злам Київстар вжив заходів для усунення наслідків, завданих своїм клієнтам. Компанія скасувала абонентську плату для своїх абонентів, щоб компенсувати збої в роботі. Збитки, про які повідомляє VEON, включають витрати, понесені на реалізацію цих компенсаційних заходів.