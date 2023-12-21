Нарешті можемо повідомити, що повністю відновили усі базові сервіси, які постраждали через хакерську атаку, – написала компанія.
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- Нагадаємо, користувачі оператора тимчасово залишилися без голосового зв'язку, SMS, мобільного та домашнього інтернету, застосунка компанії та всіх інших послуг.
- Першими в роботу частково повернулися фіксований інтернет і голосовий зв'язок. Згодом компанія взялася за відновлення мобільного інтернету, а після нього – текстових повідомлень.
- Сьогодні всі ці базові послуги вже працюють по всій країні.