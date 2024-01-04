Допис у своєму фейсбуці зробила PR-менеджерка компанії Київстар Ірина Леліченко. Вона вирішила поставити крапку у питанні, пов'язаному з буцімто багатомісячним доступом до систем оператора мобільного зв'язку з боку хакерів.

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Офіційне розслідування триває

Шановні друзі, оскільки наразі виникають нові й нові чутки й різні інтерпретації раніше зроблених коментарів щодо кібератаки на мережу Київстар, як спікерка компанії мушу прояснити актуальну ситуацію,

– зазначила вона.

Ірина Леліченко наголосила, що Київстар інформацію про нібито багатомісячний доступ хакерів "всередині" компанії до особистих даних абонентів та їхній витік не підтверджує. Водночас вона додала, що все ще триває офіційне розслідування кібератаки на мережу, яка сталася 12 грудня 2023 року. За її словами, розглядають та озвучують різні версії. Водночас до офіційного завершення розслідування жодну з них не можна вважати остаточною.

PR-менеджер компанії додала, що вся інформація, яка стосується розслідування кібератаки, – на офіційному сайті СБУ.

Жодних фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено. Кібератака на мережу Київстар вплинула на деякі технологічні системи, які відповідали за роботу зв'язку, але вони були відновлені протягом кількох днів завдяки фаховій роботі спеціалістів і партнерів компанії,

– наголосила вона.

За словами Леліченко, мережа оператора Київстар продовжує свою роботу у звичному режимі. Вона також надає абонентам усі основні базові послуги. У робочому стані 99% телеком-обладнання мережі на підконтрольній Україні території.

Вона додала, що Київстар уже застосовував додаткові заходи задля кіберзахисту. Зокрема йдеться про посилення управління доступом, впроваджено додаткові системи контролю серверів і робочих станцій. Також планують наступні кроки, спрямовані на посилення кібербезпеки.

І, нагадаю, абоненти компанії, які не могли користуватись послугами зв'язку через нестабільну роботу мережі під час кібератаки, отримають як бонус – наступний білінговий період без плати за пакет послуг. А Збройним Силам України буде перераховано 100 мільйонів гривень нашої підтримки,

– додала вона.

Зауважимо, що про багатомісячний доступ розповіли у виданні Reuters, посилаючись на керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка. Кажуть, що ця хакерська атака стала причиною "катастрофічних" руйнувань, а також мала на меті завдати як психологічного удару, так і отримати розвідувальну інформацію. Як пишуть у статті, російські хакери перебували у системі Київстару принаймні з травня 2023 року.