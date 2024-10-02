Оборонна компанія KNDS відкриє свій підрозділ в Україні

Європейський оборонний гігант KNDS, що об'єднує німецьку компанію Krauss-Maffei Wegmann та французьку Nexter, оголосив про відкриття свого підрозділу в Україні. Це рішення важливе, оскільки ЗСУ активно використовують техніку, яку виробляє KNDS.

Що KNDS виготовлятиме в Україні

Серед основної техніки, яку виробляє та обслуговує компанія – танки Leopard 1 і Leopard 2, самохідні артилерійські установки CAESAR і PzH 2000, а також колісні бойові машини AMX 10RC, повідомляє видання Defense Express.

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Новий підрозділ покликаний забезпечити ефективніше технічне обслуговування та ремонт цієї техніки, включаючи капітальні роботи. Однак це лише частина напрямів спільної діяльності.

Важливо! KNDS і українська промисловість планують спільне виробництво 155-мм артилерійських снарядів та запасних частин за сучасними технологіями в Україні, як зазначено в офіційному повідомленні.

Як Україна співпрацює з KNDS

KNDS є одним із провідних виробників боєприпасів у Європі. Вона випускає широкий асортимент, від снарядів для автоматичних гармат і мінометних мін до танкових та артилерійських боєприпасів. Зокрема, відомий снаряд Bonus, який здатний уражати дві цілі одночасно, також належить до продукції KNDS.

Особливо важливим є анонс щодо виробництва запасних частин, що прискорить ремонт озброєння та створить виробничу базу для подальшого обслуговування техніки.

Важливо! Прихід компанії KNDS до України має стати важливим кроком для забезпечення довгострокових потреб Збройних сил України. Серед перспективних проєктів – постачання 54 одиниць RCH-155 з 2025 року та модернізація танків Leopard 2.