Чи зміняться тарифи

Наприклад, доставка посилки до 2 кілограмів між відділеннями або поштоматами в межах одного міста зросте на 10 гривень і коштуватиме 60 гривень. А посилка вагою до 30 кілограмів подорожчає на 20 гривень, до 140 гривень, повідомляє видання Inforesist.

Читайте також Укрпошта підвищує тарифи з 1 жовтня: на скільки подорожчає відправка

Офіційного підтвердження з боку Нової пошти на їхньому сайті чи в соцмережах поки немає, але інформацію також не спростували.

Якими будуть нові тарифи

З 1 жовтня доставка документів між відділеннями та поштоматами Нової пошти в межах міста та по Україні коштуватиме 65 гривень, що на 10 гривень більше, ніж раніше.

Також зміняться тарифи на інші категорії вантажів:

посилки до 10 кілограмів подорожчають на 10 гривень і коштуватимуть 90 гривень;

посилки до 30 кілограмів – на 20 гривень, до 140 гривень.

Для доставки посилок до 2 кілограмів по Україні ціна зросте на 10 гривень і становитиме 80 гривень, а також:

для посилок до 10 кілограмів – на 10 гривень, до 110 гривень;

для посилок до 30 кілограмів – на 20 гривень, до 160 гривень.

Крім того, буде скасовано знижки на багатомісні посилки. Для палет вартість перевезення між відділеннями зросте на 50-250 гривень, а за адресне обслуговування буде запроваджено додаткову плату в розмірі 150 гривень.