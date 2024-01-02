Бізнесу приготуватися: податкова запланувала на 2024 рік понад 3 тисячі перевірок

В Україну на вимогу МВФ повернулися податкові перевірки. Підприємцям варто підготуватися до візитів та не нехтувати використанням РРО та сплатою податків.

Податкова проведе тисячі перевірок

У 2024 році податківці хочуть провести 3 242 перевірки. Під них потраплять як компанії, так і ФОПи.

Буде корисно Податкова почне перевіряти бізнес вже з 1 серпня: що потрібно знати та як підготуватися

У більшості випадків йдеться про документальні перевірки. Що стосується пропорції між компаніями та підприємцями, то план виглядає так:

2 328 перевірок – компанії;

914 – ФОПи.

Цікаво! У 2023 році будо проведено більше перевірок – 2 551 компаній та 1 461 ФОПів.

Також поменшає перевірок бізнесів, до яких є питання по військовому збору та ЄСВ – 156 компаній проти понад 300 у 2023 році. Фінансові компанії-нерезиденти взагалі складають лише 5% від плану.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Найбільше перевірки будуть стосуватися таких сфер:

оптова торгівля;

сільське господарство та мисливство;

роздрібна торгівля.

Також можуть продовжити перевіряти виробників підакцизних товарів, організатори азартних ігор та надавачі фінансових послуг.