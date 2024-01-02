Бізнесу приготуватися: податкова запланувала на 2024 рік понад 3 тисячі перевірок
Джерело:Опендатабот
В Україну на вимогу МВФ повернулися податкові перевірки. Підприємцям варто підготуватися до візитів та не нехтувати використанням РРО та сплатою податків.
Податкова проведе тисячі перевірок
У 2024 році податківці хочуть провести 3 242 перевірки. Під них потраплять як компанії, так і ФОПи.
Буде корисно Податкова почне перевіряти бізнес вже з 1 серпня: що потрібно знати та як підготуватися
У більшості випадків йдеться про документальні перевірки. Що стосується пропорції між компаніями та підприємцями, то план виглядає так:
- 2 328 перевірок – компанії;
- 914 – ФОПи.
Також поменшає перевірок бізнесів, до яких є питання по військовому збору та ЄСВ – 156 компаній проти понад 300 у 2023 році. Фінансові компанії-нерезиденти взагалі складають лише 5% від плану.Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…
Найбільше перевірки будуть стосуватися таких сфер:
- оптова торгівля;
- сільське господарство та мисливство;
- роздрібна торгівля.
Також можуть продовжити перевіряти виробників підакцизних товарів, організатори азартних ігор та надавачі фінансових послуг.