Черкаський хімзавод продавав товари росіянам: які деталі розповіли в СБУ
- Керівництво черкаського хімзаводу продавало товари росіянам через посередника на Близькому Сході.
- СБУ повідомила керівнику заводу про підозру, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
СБУ виявило, що керівництво черкаського хімзаводу продавало товари росіянам. Продукція надходила на російську територію при сприянні посередника на Близькому Сході..
Що відомо про співпрацю українського заводу з росіянами
Відомо, що з українського заводу в Росію здійснювалися оптові поставки добрив та мінералів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.
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Протягом 2022 – 2024 років в Росію було надіслано товарів з цього заводу на 1,8 мільйона доларів.
Для прихованого переправлення українського товару до Росії фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході. Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного посередника, а звідти здійснювали реекспорт до Росії,
– йдеться в повідомленні СБУ.
Загалом за час повномасштабної війни таким чином було відвантажено 216 тонн хімічної продукції.
Ключовими російськими замовниками стали компанії:
- "Щьолково Агрохім";
- "Алтерит".
Для спілкування фігуранти використовували електронну пошту та анонімні чати. Техніку з відповідними доказами було виявлено на місці роботи та проживання зловмисників.
Слідчі Служби безпеки повідомили керівнику черкаської компанії про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України. Тримає розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників "схеми". Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна,
– повідомляє СБУ.
Зверніть увагу! У Офісі Генпрокурора повідомили, що до початку повномасштабної війни цей хімзавод торгував з Росією без посередників.