Що відомо про співпрацю українського заводу з росіянами
Відомо, що з українського заводу в Росію здійснювалися оптові поставки добрив та мінералів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.
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Протягом 2022 – 2024 років в Росію було надіслано товарів з цього заводу на 1,8 мільйона доларів.
Для прихованого переправлення українського товару до Росії фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході. Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного посередника, а звідти здійснювали реекспорт до Росії,
– йдеться в повідомленні СБУ.
Загалом за час повномасштабної війни таким чином було відвантажено 216 тонн хімічної продукції.
Ключовими російськими замовниками стали компанії:
- "Щьолково Агрохім";
- "Алтерит".
Для спілкування фігуранти використовували електронну пошту та анонімні чати. Техніку з відповідними доказами було виявлено на місці роботи та проживання зловмисників.
Слідчі Служби безпеки повідомили керівнику черкаської компанії про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України. Тримає розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників "схеми". Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна,
– повідомляє СБУ.
Зверніть увагу! У Офісі Генпрокурора повідомили, що до початку повномасштабної війни цей хімзавод торгував з Росією без посередників.