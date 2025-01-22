Что известно о сотрудничестве украинского завода с россиянами

Известно, что с украинского завода в Россию осуществлялись оптовые поставки удобрений и минералов, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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В течение 2022 – 2024 годов в Россию было отправлено товаров с этого завода на 1,8 миллиона долларов.

Для скрытой переправки украинского товара в Россию фигуранты использовали аффилированную компанию на Ближнем Востоке. Задокументировано, что продукцию черкасского производителя сначала направляли к ближневосточному посреднику, а оттуда осуществляли реэкспорт в Россию,

– говорится в сообщении СБУ.

Всего за время полномасштабной войны таким образом было отгружено 216 тонн химической продукции.

Ключевыми российскими заказчиками стали компании:

"Щелково Агрохим";

"Алтерит".

Для общения фигуранты использовали электронную почту и анонимные чаты. Технику с соответствующими доказательствами было обнаружено на месте работы и проживания злоумышленников.

Следователи Службы безопасности сообщили руководителю черкасской компании о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников "схемы". Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

– сообщает СБУ.

Обратите внимание! В Офисе Генпрокурора сообщили, что до начала полномасштабной войны этот химзавод торговал с Россией без посредников.