Нові умови від Кабміну: як бізнес може уникнути відключень електроенергії
Джерело:Тарас Мельничук
Кабмін вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. При цьому, змінилася умова, за якої бізнес не вимикатимуть від електроенергії.
За якої умови електроенергії бути
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, для того, щоб бізнес не вимикали від електроенергії – компанія має імпортувати понад 80% електроенергії від загального споживання на відповідну годину.
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У разі коли обсяг придбаної імпортованої електроенергії у відповідній розрахунковій годині менше 80% загального обсягу споживання непобутовим споживачем у кожній розрахунковій годині, оператором системи розподілу відновлюється застосування заходів з примусового обмеження електропостачання починаючи з часу виявлення такого факту і до завершення доби постачання,
– йдеться у рішенні Кабміну.
Як повідомляється, нові правила обґрунтовані потребою гарантувати операційну безпеку об'єднаної енергетичної системи України в умовах можливих масованих обстрілів, завдяки імпорту електроенергії з країн ЄС.Зауважте! Раніше для запобігання відключенням бізнесу необхідно було імпортувати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді з жовтня по квітень і 30% – з травня по вересень.
Які нові ціни будуть на електроенергію для бізнесу
НКРЕКП встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу, які почнуть діяти з 1 червня. Отже, на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 становитимуть 5 600 гривень за мегават-годину.
Також оновилися наступні тарифи:
- Для часового проміжку з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину;
- Для часового проміжку з 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину;
- На балансуючому ринку у проміжку з 00:00 до 07:00 – 6 600 гривень за мегават-годину;
- На балансуючому ринку у проміжку з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250 гривень за мегават-годину;
- На балансуючому ринку у проміжку з 17:00 до 23:00 – 10 000 гривень за мегават-годину.