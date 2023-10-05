H&M повертається в Україну: в яких містах запрацюють перші магазини

Популярний бренд одягу H&M незабаром знову буде доступний для українців. Компанія прийняла рішення повертатися на український ринок зараз, а не чекати перемоги України у війні з окупантами.

Повернення популярного бренду

Ритейлер H&M Grou незабаром відкриє кілька своїх магазинів в Україні. Офіційної заяви компанія ще не робила, але директори кількох ТРЦ та консультант з комерційної нерухомості поділилися планами бренду як визначеним завданням.

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За їхніми словами, відкриття магазинів H&M в Україні заплановане на кінець листопада – початок грудня. На першому етапі мережа повинна запустити у роботу шість магазинів:

Київ

ТРЦ Retroville;

Lavina Mall;

Respublika Park;

Dream Town;

River Mall;

Львів

Victoria Gardens.

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Що стосується магазинів у ТРЦ Riviera (Одеса) та ТРЦ Nikolsky (Харків), то їх відкриють вже в наступному етапі.

H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу. За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України,

– розповів директор одного з ТРЦ.

Раніше також повідомлялося, що Rozetka вдалося відкрити більше точок видачі, аніж в компанії було до війни.