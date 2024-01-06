Розмитнювати авто хочуть через "Дію": відповідний законопроєкт вже у Верховній Раді

Функціонал "Дії" незабаром отримає нові можливості. Тепер через додаток можна буде не лише здійснювати перереєстрацію автомобіля, а й розмитнення.

Нові можливості "Дії"

На розгляд Верховної Ради України внесли законопроєкт №10380. Документ пропонує повністю виключити людський фактор із процесу розмитнення автомобілів.

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Якщо законопроєкт ухвалять, громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок "Дія", бізнес – через портал "Дія",

– повідомили у Мінцифри.

На основі даних митниці повинні створити Базу даних митної вартості автомобілів. Буде вказано усі деталі: марку, модель, рік випуску, тип та об'єм двигуна.

Алгоритм роботи цифрового розмитнення / Ілюстрація Мінцифри

Увесь процес розмитнення буде проходити онлайн, а митну декларацію допоможе оформити сама "Дія", яка підтягне необхідну інформацію за VIN-кодом.

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Від попередньої концепції депутати відмовилися, бо вона була побудована виключно на технічних характеристиках автомобіля, без врахування митної вартості. Новий законопроєкт дозволяє одночасно дотриматися міжнародних норм та повністю забрати людський фактор з процесу розмитнення.