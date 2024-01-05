Єврокомісія не поділяє рішення Польщі

Як повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, у Варшаву прийшов лист від Єврокомісії. У ньому озвучена вимога – скасувати ембарго не українську агропродукцію.

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Ми отримали лист від Єврокомісії з вимогою скасувати ембарго,

– заявив Секерський.

Він почав виправдовувати дії польських аграріїв та пророкувати зернову кризу. За його словами, поляки не впевнені, що українська агропродукція буде їхати через Польщу транзитом. Політик не сказав, чи виконає Варшава умови ЄС.

Чому протестують польські аграрії

Зранку 4 січня польські фермери перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині". Вони блокують рух вантажного транспорту, але пропускають гуманітарну допомогу та товари, які швидко псуються.

Протестувальники хочуть продовжувати акцію до 3 лютого, якщо уряд не виконає їхніх умов. Серед них – субсидії, ліквідні кредити та збереження сільськогосподарського податку.

Що стосується заяв Секерського про безстрокове ембарго на українську продукцію, то ця криза тягнеться вже давно, оскільки Польща йде наперекір позиції ЄС, прикриваючись захистом свого ринку.