Еврокомиссия не разделяет решение Польши

Как сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, в Варшаву пришло письмо от Еврокомиссии. В нем озвучено требование – отменить эмбарго не украинскую агропродукцию.

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Мы получили письмо от Еврокомиссии с требованием отменить эмбарго,

– заявил Секерский.

Он начал оправдывать действия польских аграриев и предсказывать зерновый кризис. По его словам, поляки не уверены, что украинская агропродукция будет следовать через Польшу транзитом. Политик не сказал, выполнит ли Варшава условия ЕС.

Почему протестуют польские аграрии

Утром 4 января польские фермеры перекрыли пункт пропуска "Медика - Шегини". Они блокируют движение грузового транспорта, но пропускают гуманитарную помощь и скоропортящиеся товары.

Протестующие хотят продлевать акцию до 3 февраля, если правительство не выполнит их условия. Среди них – субсидии, ликвидные кредиты и сохранение сельскохозяйственного налога.

Что касается заявлений Секерского о бессрочном эмбарго на украинскую продукцию, то этот кризис тянется уже давно, поскольку Польша идет наперекор позиции ЕС, прикрываясь защитой своего рынка.