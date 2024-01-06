Новые возможности "Действия"

На рассмотрение Верховной Рады Украины был внесен законопроект №10380. Документ предлагает полностью исключить человеческий фактор из процесса растаможки автомобилей.

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Если законопроект примут, граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение "Дия", бизнес – через портал "Дия",

– сообщили в Минцифре.

На основе данных таможни должны создать базу данных таможенной стоимости автомобилей. Будут указаны все детали: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя.

Алгоритм работы цифрового растаможивания / Иллюстрация Минцифры

Весь процесс растаможки будет проходить онлайн, а таможенную декларацию поможет оформить сама "Дия", которое подтянет необходимую информацию по VIN-коду.

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От предварительной концепции депутаты отказались, потому что она была построена исключительно на технических характеристиках автомобиля без учета таможенной стоимости. Новый законопроект позволяет одновременно соблюдать международные нормы и полностью забрать человеческий фактор из процесса растаможивания.