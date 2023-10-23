Нещодавно відбувся саміт США та ЄС. Однією з його головних тем була Україна, яка продовжує героїчно давати відсіч російським окупантам.

Доходи від російських грошей – для України

США та ЄС продовжують дискутувати на предмет конфіскації заморожених російських грошей. І якщо щодо цього питання консенсусу наразі немає, то обидві сторони дійшли згоди, що принаймні прибутки, які генерують гроші росіян, потрібно передавати на потреби України.

Цікаво Ера даних: що бізнес повинен знати про клієнта

Вже зараз Штати та ЄС шукають можливості, за якими можна законно передати ці кошти для України. Зокрема, збираються також врахувати і про зобов'язання перед Росією.

Якщо ці доходи не вимагаються для виконання зобов'язань перед Росією згідно з чинним законодавством, можуть бути спрямовані на підтримку України та її відновлення,

– йдеться у заяві ЄС та США.

Також вони пообіцяли більш пильно стежити за компаніями, які допомагають російським окупантам у війні проти України та постачають агресору критично важливу сировину. Обмеження планують запровадити і проти фінансових установ, які сприяють такій передачі ресурсів.

Нагадаємо, згідно з даними Міноборони США, Китай вже встиг продати росіянам дронів та інших воєнних засобів на 12 мільйонів доларів. Саме його називають одним з найбільших рятівників агресора, але навряд чи Пекіну загрожують серйозні наслідки за цю діяльність.