Рішення про націоналізацію активів російських олігархів приймуть до кінця року, – Арахамія

Рішення про націоналізацію великих активів, які належать російським олігархам та безпосередньо Росії, Верховна Рада може ухвалити до кінця поточного року. Законодавчий механізм ретельно допрацьовується, аби згодом уникнути штрафів та позовів у міжнародних судах.

При цьому, рішення щодо дрібніших активів, пов'язаних з країною-агресоркою, слід очікувати вже у першому кварталі наступного року. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Націоналізація російських активів в Україні

На початку жовтня Кабмін склав перелік компаній та майна в Україні, яке належить країні-агресорці, її резидентам або російським олігархам. Туди ввійшло понад 900 об'єктів, які наша держава має намір націоналізувати за особливою процедурою. Нардеп Ярослав Железняк згодом опублікував цей список.

На думку Давида Арахамії, Верховна Рада ухвалить законодавчі рішення щодо націоналізації великих російських активів вже до початку нового року.

Я гадаю, що у частині активів, якими володіють держава (Росія – ред. 24 канал) і великі олігархи, рішення буде ухвалено до нового року. А ось щодо дрібних активів, які перебувають у власності російських громадян, напевно, у першому кварталі наступного року,

– припустив нардеп.

Голова фракції "Слуга народу" розповів, що наразі триває підготовка великого пакета законопроєктів щодо цього питання, адже у процесі націоналізації існують об'єктивні ризики.

Потім, у разі оскарження наших дій, можна програти у міжнародних судах. Це стосується багатьох активів, структурування власності яких було у таких юрисдикціях, як Лондон чи Кіпр. І ми хотіли б за цими активами мати трохи більше гарантій, щоб не вийшло так, що ми наразі швидко все націоналізуємо, а потім отримаємо купу штрафів та позовів,

– пояснив політик.

Тому, за словами Арахамії, Україна нині працює над концептом законів, які будуть однаковими за всіма юрисдикціями. Тобто, під час розробки законопроєктів враховуються особливості законодавства, де російські активи заарештовані, і де будуть ухвалені відповідні закони.