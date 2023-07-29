Цивільні польоти: в ЗСУ повідомили, коли чекати літаків в українському небі

Усі українці скучили за можливістю придбати квиток на літак, а українські аеропорти пустують від початку повномасштабного вторгнення. Авіакомпанії вже домовляються про повернення в Україну, але найближчим часом це навряд чи відбудеться.

Як відомо, представники лоукостера Ryanair вже були в Україні та домовлялися про повернення на наш ринок. Найбільша авіакомпанія Європи дала гарний позитивний сигнал, але відновлення польотів доведеться зачекати.

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Коли українське небо буде безпечним – відповідь ЗСУ

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, не варто чекати повернення цивільних польотів як мінімум до кінця року. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал.

У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає всюди, у будь-якій точці країни можуть з'явитися ракети, ворожі дрони. Скільки летить "Кинджал", ми всі теж знаємо,

– сказав він.

Ігнат додав, що авіаційне сполучення для України потрібне як всередині держави, так і з іншими країнами. І те, що деякі компанії вже планують своє повернення у наші аеропорти, є чітким маркером того, що світ вірить в перемогу України та бачить успіхи ЗСУ.

Також він підкреслив, що страхування – один з обов'язкових процесів цивільних авіаперельотів. Україна перебуває у стані війни, тому навряд чи знайдеться компанія, яка буде готова підписатися під документом про страхування пасажирів та літаків на нашій території.