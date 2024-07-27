Завод Bayraktar в Україні: стало відомо, коли запрацює на повну потужність

Турецькі безпілотники Bayraktar грають велику роль у протистоянні російським окупантам. Скоро їх виготовлятимуть і в Україні, однак поки що не в такій великій кількості.

Завод вже почали будувати

Як розповів український посол у Туреччині Василь Боднар, держава активно співпрацює з компанією Bayraktar. Один з напрямків роботи – будівництво заводу в Україні.

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Однак потрібно розуміти, що на повну потужність виробництво запрацює лише після завершення війни. Сторони активно співпрацюють в оборонній сфері, проте виготовляти безпілотники в Україні у великих обсягах наразі неможливо.

На якій стадії будівництво заводу

Посол України в Туреччині не надає подробиць про будівництво заводу з безпекових причин. Він наголосив, що прогрес вже дуже помітний, але від детальніших коментарів утримався.