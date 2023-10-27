За премії у понад мільйон гривень: колишнім керівникам Укрзалізниці виписали підозру

Правоохоронці виявили незаконну діяльність колишніх очільників Укрзалізниці. Працюючи на державному підприємстві, вони вирішили "преміювати" себе, але забули виконати необхідну роботу.

Премії за неіснуючу роботу

Детективи Бюро економічної безпеки у Києві повідомили, що вручили підозру колишньому директору філії Укрзалізниці та його заступнику. Слідство з'ясувало, що експосадовці виписували собі премії за роботу, якої не існувало.

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Це призвело до розтрати понад 1,6 мільйона гривень,

– повідомили у БЕБ.

Цікаво, що наказ про премію посадовці підписали без погодження члена правління державної компанії. Вочевидь, вони сподівалися, що обхід процедури зробить "зникнення" 1,6 мільйона гривень непомітним.

Підозрюваним вже вручили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове слідство ще триває.

Нагадаємо, раніше Кабмін заборонив Укрзалізниці продавати металобрухт за кордон в обхід системи Прозорро. Урядовці заявили, що будь-яке державне майно потрібно продавати прозоро на відкритих торгах.