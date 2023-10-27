Вже продано два десятки торгових марок, зокрема з назвою та логотипом МАУ та дочірньої компанії "МАУтехнік", яка ремонтувала літаки.

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З молотка уже пішли частка 99% у МАУтехнік, частка 62,43% у хендлінговій компанії "Інтеравіа", яка реєструвала пасажирів та подавала трапи до літаків в аеропортах України, а також приміщення авіакас у центрі Києва.

Зараз на СЕТАМ продаються запчастини для літаків та інструменти для технічного обслуговування авіалайнерів. На аукціоні можна купити крісла для літаків, установку для миття повітряних суден, авіазапчастини та води для транспортування повітряних суден.

Усі виставлені на аукціон торгові марки МАУ викупило ТОВ "Океалос Компані", створене 29 липня 2022 року. Ця компанія купила й найдорожчий лот – частку 62,43% у хендлінговій компанії "Інтеравіа" за 38,9 мільйона гривень.

Авіакаси в центрі Києва пішли з молотка за 6,7 мільйона гривень, їх викупив Костянтин Герасименко, а 99%-ну частку у МАУтехнік за 195 гривень викупив Олег Ткачук.

Що цьому передувало

За даними Forbes, МАУ заборгував 800 мільйонів гривень за обслуговування літаків перед аеропортом Бориспіль та 1,5 мільярда гривень за аеронавігаційні послуги перед "Украерорухом".

З моменту закриття повітряного простору над Україною компанія намагалася виживати, оперуючи чотирма бортами, що перебували за межами України.

Загалом компанія продовжувала здійснювати перевезення до осені 2022 року.

Довідка. Авіакомпанія МАУ була створена у 1992 році як спільне підприємство України та західних інвесторів для польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава продала свою частку МАУ 61,58% приватним особам, серед яких був колишній співвласник збанкрутілої авіакомпанії "АероСвіт" Арон Майберг. Серед акціонерів МАУ були колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков і брат ексміністра Дмитра Табачника – Михайло. У 2015 році Ігор Коломойський, який володів "АероСвітом" разом з Майбергом, визнав, що купив частку МАУ у Колесникова. У 2022 році МАУ припинила польоти на тлі конфлікту Майберга та Коломойського.