Премии за несуществующую работу

Детективы Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили, что вручили подозрение бывшему директору филиала Укрзализныци и его заместителю. Следствие выяснило, что экс-чиновники выписывали себе премии за не существовавшую работу.

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Это привело к растрате более 1,6 миллиона гривен,

– сообщили в БЭБ.

Интересно, что приказ о премии должностные лица подписали без согласования члена правления государственной компании. Очевидно, они надеялись, что обход процедуры сделает "исчезновение" 1,6 миллиона гривен незаметным.

Подозреваемым уже вручили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Их подозревают в присвоении, растрате имущества и завладении путем злоупотребления служебным положением. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее Кабмин запретил Укрзализныце продавать металлолом за границу в обход системы Прозорро. Чиновники заявили, что любое государственное имущество нужно продавать прозрачно на открытых торгах.