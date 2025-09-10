Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Серед лідерів світу: "Укроборонпром" у топ-50 оборонних компаній
10 вересня, 15:32
2

Серед лідерів світу: "Укроборонпром" у топ-50 оборонних компаній

Ірина Гайдук
Основні тези
  • "Укроборонпром" посів 49-те місце у рейтингу 100 найкращих оборонних компаній за версією Defense News на 2024 рік.

  • Оборонна виручка компанії зросла до понад 3 мільярдів доларів, що спричинило зростання темпів до 36,3%, перевищуючи середній показник зростання у 11,2% серед провідних оборонних компаній.

     

Державна оборонна компанія "Укроборонпром" посіла 49-те місце у щорічному рейтингу 100 найкращих оборонних компаній світу. А за динамікою зростання українське товариство навіть перевищило чимало провідних країн.

Які успіхи має "Укроборонпром"? 

Відповідний рейтинг оборонних компаній за результатами 2024 року опублікував Defense News, повідомляє 24 Канал з посиланням на генерального директора "Укроборонпрома" Германа Сметаніна

Дивіться також Українська компанія виробництва дронів збудує завод у Британії 

За його словами, минулого року оборонна виручка компанії зросла до понад 3 мільярдів доларів у порівнянні з 2,2 мільярдами 2023 році. 

  • Такі доходи підвищили темпи зростання "Укроборонпрому" до 36,3%, тоді як середній показник зростання серед 100 провідних оборонних компаній склав лише 11,2%.
  • За динамікою росту доходів від продажів оборонної продукції компанія опинилася на 16-му місці. 

За цими цифрами стоїть робота понад 56 тисяч зброярів, і я дякую кожному за цей результат. Разом з тим, ми всі розуміємо: цього все ще недостатньо. Тож щодня працюємо над тим, щоб збільшувати виробництво зброї й військової техніки для українського війська, 
– зазначив Сметанін. 

Загалом 100 найбільших оборонних компаній 2024 року виробили військової продукції обсягом 661 мільярд доларів. 

Лідерами за доходами від продажу озброєння незмінно залишаються такі виробники: 

  • Lockheed Martin (68,4 мільярда доларів);
  • RTX (43,5 мільярда доларів);
  • CASIC (38,7 мільярда доларів).

Найбільше зростання у 2024-му показали такі компанії: 

  • американська Anduril – +138%;
  • турецька Askeri Fabrika – +100%;
  • люксембурзька SES – +93,7%;
  • та китайська NORINCO – +93,6%.

У топ-30 компаній з найбільш динамічним розвитком потрапили виробники зі США, Китаю, Європи, Туреччини та Південної Кореї. 

Варто знати! Проте лише 54 зі 100 найбільших оборонних компаній зросли за минулий рік. У решти обсяги доходів впали. 

 