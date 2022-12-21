Спонсорують Росію: як дочка Газпрому і компанії держдуми заробляють мільярди в Україні

Державне бюро розслідувань дослідило близько 200 компаній у різних галузях економіки й сформувало списки тих компаній, які належать російським структурам або громадянам, а відповідно продовжують спонсорувати Росію під час повномасштабної війни.

Списки компаній, у яких ідентифікували російське коріння, вже передали до Кабміну, щоб запровадити проти них санкції. Платформа великих даних Vkursi зібрала інформацію про ці компанії й ексклюзивно поділилась з 24 каналом.

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Виручка компаній, які спонсорують Росію

Лише за 2020 рік ці компанії отримали виручки, щонайменше на 4,27 мільярда гривень. І можна лише уявити, яка частина з цих зароблених грошей пішла на спонсорування війни Росії проти України.

Загальний земельний банк цих компаній складає 490,8 гектара. Окрім того, вони виграли тендерів на суму понад мільярд гривень. Також компанії суттєво обтяжені, загальна сума їхніх зобов'язань складає 1,401 мільярда гривень.

До списку компаній, проти яких хочуть запровадити санкції потрапили:

ТОВ "Газпром Експорт"

ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат"

ТОВ "Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера"

ПАТ "Пентопак"

ПрАТ "Вінницяпобутхім"

ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна"

ТОВ "Полтава-Капітал"

ТОВ "Харків-Капітал"

Компанії з російським корінням зі списку ДБР / Інфографіка Vkursi

Дочка Газпрому

ТОВ "Газпром Експорт"­ – це експортне дочірнє підприємство російського Газпрому, транснаціональна компанія, яку Росія контролює через федеральне агентство з управління державними активами. Компанія спонсорує збройну агресію Росії проти України й платить податки до бюджету агресорки.

Дочка Газпрому також є й у реєстрі russian Roots, який аналізує компанії, що находяться в Україні, однак мають російське коріння та щонайменше 12 юридичних осіб та їх засновників, у назві яких міститься згадування Газпрому.

На початку грудня 2022 року до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, було передане майно ТОВ "Газпром Експорт": об’єкт нерухомості площею понад 1000 квадратних метрів та чотири автомобілі.

Це, власне, не перший скандал, у який потрапила компанія. У 2017 році столична прокуратура зобов’язала ТОВ "Газпром Експорт" відшкодувати до держбюджету понад 1,7 мільйона гривень несплачених податків.

Зареєстрована компанія у Києві, де й мала нерухомість по вулиці Олегівський (поблизу Житнього ринку). Також на балансі компанії було 4 машини: 2 Toyota Corolla, Toyota RAV4 та Audi A6. Власне, саме все це майно і передали вже до АРМА.

На жаль, інформація про прибутки та економічну діяльність компанії на цей час відсутня.

Компанії які входять до GROUP DF

Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат

Комбінат входить до складу групи компаній GROUP DF, основні інвестиції якої зосереджені в азотному, титановому та газовому бізнесах. Зауважимо, що саме вони у 2013 році придбали контрольний пакет акцій компанії Inter Media Group.

ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат" знаходиться у Житомирській області, у селище міського типу Іршанськ й займається добуванням руд та інших кольорових металів.

Капітал, дохід та експорт

Розмір статутного капіталу комбінату складає 207 мільйонів гривень.

комбінату складає 207 мільйонів гривень. Дохід – 739,4 мільйона гривень, що становить 7,9% частку всього ринку. У 2020 році дохід комбінату склав 591,35 мільйона гривень.

– 739,4 мільйона гривень, що становить 7,9% частку всього ринку. У 2020 році дохід комбінату склав 591,35 мільйона гривень. Підприємство активно експортує свою продукцію до Чехії та Нідерландів, і загальна сума прибутку від експорту склала 267 мільйона гривень у 2021 році.

Фінансові показники Межиріченського гірничо-збагачувального комбінату / Інфографіка Vkursi

За даними досьє компанії на Vkursi, рухоме майно Межиріченського комбінату суттєво обтяжене. Сума діючих обтяжень становить понад 991 мільйон гривень. Серед обтяжувачів – Ощадбанк та АБ "Кліринговий дім", кінцевим власником якого є Юлія Льовочкіна. Відповідно до договору кредитної лінії Ощадбанк зобов’язав комбінат на 16,4 мільйона доларів, а АБ "Кліринговий дім" згідно з договором застави – на 18,7 мільйона гривень.

Порт "Ніка-Тера"

Одним із засновників є компанія Diago Enterprises Limited, зареєстрована на Кіпрі, але відомо, що кінцевий бенефіціат – проросійській та підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ. У квітні 2022 року Дмитро Фірташ вийшов зі складу засновників Межирічанського гірничо-збагачувального комбінату. Втім, як ми бачимо, ухилитися від ДБР це не допомогло: за даними досьє компанії на Vkursi, Дмитро Фірташ – кінцевий власник комбінату і має на нього непрямий вирішальний вплив через Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат.

Це ще одна компанія, яка входить до складу GROUP DF – морський спеціалізований порт "Ніка-Тера", котрий знаходиться у Миколаєві. Його засновники – компанія "Аландеро Інвестментс Лімітед", акінцевий бенефіціар все той же Дмитро Фірташ.

Окрім того, попереднім засновником морського порту значиться ТОВ "ЗТ Ніка-Тера", яке проходило по справі, як фіктивне підприємство за статтею 205 ККУ.

У 2020 році дохід компанії склав 1,41 мільярда гривень. Варто додати, що "Ніка-Тера" посіла перше місце за доходом серед 339 компаній галузі.

ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера" має обтяжень на суму 1,6 мільйона гривень. Обтяжувач – "МТБ Банк", якому морський порт віддав як заставу автомобіль Toyota LG GRJ150.

ПАТ "Пентопак"

Приватне акціонерне товариство "Пентопак" виготовляє труби, листи, плити й профілі із пластмаси, а також роблять тару із пластмаси. Підприємство належить компанії, зареєстрованій на Кіпрі – "Костерам Холдінгс Лімітед". А кінцевим бенефіціаром до недавнього часу був Саввіду Кіріакі. Втім, у досьє компанії зафіксований факт його виходу зі складу учасників товариства.

Ще у 2013 році були новини про те, що російське підприємство, яке займається пакованням продуктів, "Атлантіс-Пак" хоче купити український "Пентопак". "Атлантіс-Пак" в Україні мають дочірню компанію "Атлантіс-ПАК Україна", засновником якої також був Саввіду Кіріакі.

Експорт та дохід підприємства

"Пентопак" веде активну зовнішньоекономічну діяльність.

Дві найбільші країни за обсягами експортованих товарів – Білорусь та Росія. Туди у 2021 році експортували товарів більше ніж на 80 мільйонів гривень.

– Білорусь та Росія. Туди у 2021 році експортували товарів більше ніж на 80 мільйонів гривень. Загалом у 2021 році дохід компанії склав 265 мільйона гривень

Перелік країн куди експортує свої товари ПАТ "Пентопак" / Інфографіка Vkursi

Вінницяпобутхім

ПрАТ "Вінницяпобутхім" відоме всім за торговельними марками "Ушастый нянь", "Лотос-М", RIO тощо. Ще влітку були арештовані на 2 мільярди гривень активів цієї компанії. Причина доволі проста – власниками є російські підприємці, які володіють компанією "Невська Косметика".

"Невська косметика" придбала Вінницяпобутхім ще у 2006 році. Кінцевий власник компанії – громадянин Російської Федерації Володимир Плесовских.

Заробіток та експорт акціонерного товариства

857 мільйонів гривень заробила компанія у 2021 році.

у 2021 році. "Вінницяпобутхім" також активно експортують свою продукцію до Молдови, Грузії, Росії та Білорусі.

Фінансові показники ПрАТ "Вінницяпобутхім" / Інфографіка Vkursi

Компанії, що належать Татнєфті

Татнєфть-АЗС-Україна

У травні 2022 року на майно, рахунки та корпоративні права групи компаній російської "Татнєфть" наклали арешт й арештували 115 об'єктів: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки, 118 бензовозів і автомобілів.

Також на суму близько 400 мільйона гривень у компанії арештували корпоративні права та рахунки її підприємств.

ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" спеціалізується на роздрібній торгівлі пальним і належить російському ПАТ "Татнєфть".

Дохід компанії

За 2021 рік дохід компанії склав 1,15 мільярда гривень. У тому ж році "Татнєфть-АЗС-Україна" імпортували чимало нафти або нафтопродуктів з Білорусі та Росії на загальну суму у 241 мільйона гривень.

Компанія має обтяжень на суму 304,7 мільйона гривень. Серед найбільших обтяжувачів – Офіс Генпрокурора України та відділ виконавчої служби. Офіс Генпрокурора арештував рухоме майно компанії та корпоративні права часткою у 100% у сумі 302,7 мільйона гривень. А Київський відділ державної виконавчої служби у місті Полтаві Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції – зобов'язав компанію на 1,9 мільйона гривень.

Полтава-Капітал та Харків-Капітал

ТОВ "Полтава-Капітал" та ТОВ "Харків-Капітал" належать все тому ж ПАТ "Татнєфть" імені Шашина (Республіка Татарстан, Росія). Обидві компанії займаються тим, що надають в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно. Ба більше, керівник Харків-Капітал – Рустам Калімуллін, уродженець Татарстану і депутат Держдуми Росії від партії "Єдина Росія".

Дохід компанії

Дохід "Полтава-Капітал" за минулий рік склав 33,7 мільйона гривень, а "Харків-Капітал" – 35,4 мільйона гривень за 2020 рік.

Обтяження Полтава-Капітал та Харків-Капітал