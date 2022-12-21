Списки компаний, у которых идентифицировали российские корни, уже передали в Кабмин, чтобы ввести против них санкции. Платформа больших данных Vkursi собрала информацию об этих компаниях и эксклюзивно поделилась с 24 каналом.

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Выручка компаний, спонсирующих Россию

Только за 2020 год эти компании получили выручки по меньшей мере на 4,27 миллиарда гривен. И можно только представить, какая часть этих заработанных денег пошла на спонсирование войны России против Украины.

Общий земельный банк этих компаний составляет 490,8 гектара. Кроме того, они выиграли тендеры на сумму более миллиарда гривен. Также компании существенно обременены, общая сумма их обязательств составляет 1,401 миллиарда гривен.

В список компаний, против которых хотят ввести санкции, попали:

ООО "Газпром Экспорт"

ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат"

ООО "Морской специализированный порт "Ника-Тера"

ПАО "Пентопак"

ЧАО "Винницабытхим"

ООО "Татнефть-АЗС-Украина"

ООО "Полтава-Капитал"

ООО "Харьков-Капитал"

Компании с русскими корнями из списка ГБР / Инфографика Vkursi

Дочка Газпрома

ООО "Газпром Экспорт" – это экспортное дочернее предприятие российского "Газпрома", транснациональная компания, которую Россия контролирует через федеральное агентство по управлению государственными активами. Компания спонсирует вооруженную агрессию России против Украины и платит налоги в бюджет агрессора.

Дочка Газпрома также есть и в реестре Russian Roots, который анализирует находящиеся в Украине компании, однако имеющие российские корни, и по меньшей мере 12 юридических лиц и их учредителей, в названии которых содержится упоминание Газпрома.

Обратите внимание! В начале декабря 2022 года в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, было передано имущество ООО "Газпром Экспорт": объект недвижимости площадью более 1000 квадратных метров и четыре автомобиля.

Это, собственно, не первый скандал, в который попала компания. В 2017 году столичная прокуратура обязала ООО "Газпром Экспорт" возместить в госбюджет более 1,7 миллиона гривен неуплаченных налогов.

Зарегистрирована компания в Киеве, где и владела недвижимостью по улице Олеговской (возле Житнего рынка). Также на балансе компании было 4 машины: 2 Toyota Corolla, Toyota RAV4 и Audi A6. Собственно, все это имущество и передали уже в АРМА.

К сожалению, информация о доходах и экономической деятельности компании в настоящее время отсутствует.

Компании входящие в GROUP DF

Междуреченский горно-обогатительный комбинат

Комбинат входит в состав группы компаний GROUP DF, основные инвестиции которой сосредоточены в азотном, титановом и газовом бизнесах. Отметим, что именно они в 2013 г. приобрели контрольный пакет акций компании Inter Media Group.

ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" находится в Житомирской области, в поселке городского типа Иршанск и занимается добыванием руд и других цветных металлов.

Капитал, доход и экспорт

Размер уставного капитала комбината составляет 207 миллионов гривен.

комбината составляет 207 миллионов гривен. Доход – 739,4 миллиона гривен, что составляет 7,9% на долю всего рынка. В 2020 году доход комбината составил 591,35 миллионов гривен.

– 739,4 миллиона гривен, что составляет 7,9% на долю всего рынка. В 2020 году доход комбината составил 591,35 миллионов гривен. Предприятие активно экспортирует свою продукцию в Чехию и Нидерланды, и общая сумма прибыли от экспорта составила 267 миллионов гривен в 2021 году.

Финансовые показатели Междуреченского горно-обогатительного комбината / Инфографика Vkursi

По данным досье компании на Vkursi, движимое имущество Междуреченского комбината существенно обременено. Сумма действующих обременений составляет более 991 миллиона гривен. Среди обременителей – Ощадбанк и АБ "Клиринговый дом", конечным владельцем которого является Юлия Левочкина. Согласно договору кредитной линии, Ощадбанк обязал комбинат на 16,4 миллиона долларов, а АБ "Клиринговый дом", согласно договору залога, – на 18,7 миллиона гривен.

Одним из основателей является компания Diago Enterprises Limited, зарегистрированная на Кипре, но известно, что конечный бенефициат – пророссийский и подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ. В апреле 2022 года Дмитрий Фирташ вышел из состава учредителей Междуреченского горно-обогатительного комбината. Впрочем, как мы видим, увернуться от ГБР это не помогло: по данным досье компании на Vkursi, Дмитрий Фирташ – конечный владелец комбината и оказывает на него косвенное решающее влияние через Матроновский горно-обогатительный комбинат.

Порт "Ника-Тера"

Это еще одна компания, входящая в состав GROUP DF – морской специализированный порт "Ника-Тера", находящийся в Николаеве. Его основатели – компания "Аландеро Инвестментс Лимитед", конечный бенефициар все тот же Дмитрий Фирташ.

Кроме того, предыдущим учредителем морского порта значится ООО "ЗТ Ника-Тера", которое проходило по делу как фиктивное предприятие по статье 205 УКУ.

Важно! В 2020 году доход компании составил 1,41 миллиарда гривен. Следует добавить, что "Ника-Тера" заняла первое место по доходу среди 339 компаний отрасли.

ООО "Морской специализированный порт "Ника-Тера" имеет обременения на сумму 1,6 миллиона гривен. Обременитель – "МТБ Банк", которому морской порт отдал в качестве залога автомобиль Toyota LG GRJ150.

ЧАО "Пентопак"

Частное акционерное общество "Пентопак" производит трубы, листы, плиты и профили из пластмассы, а также делают тару из пластмассы. Предприятие принадлежит компании, зарегистрированной на Кипре – "Костерам Холдингс Лимитед". А конечным бенефициаром до недавнего времени был Саввиду Кириаки. Впрочем, в досье компании зафиксирован факт выхода из состава участников общества.

Еще в 2013 году были новости о том, что российское предприятие, занимающееся упаковкой продуктов, "Атлантис-Пак" хочет купить украинский "Пентопак". "Атлантис-Пак" в Украине владеют дочерней компанией "Атлантис-ПАК Украина", основателем которой также был Саввиду Кириаки.

Экспорт и доход предприятия

"Пентопак" ведет активную внешнеэкономическую деятельность.

Две самые большие страны по объемам экспортируемых товаров – Беларусь и Россия. Туда в 2021 году экспортировали товаров более чем на 80 миллионов гривен.

– Беларусь и Россия. Туда в 2021 году экспортировали товаров более чем на 80 миллионов гривен. В целом в 2021 году доход компании составил 265 миллионов гривен

Список стран куда экспортирует свои товары ПАО "Пентопак" / Инфографика Vkursi

Винницабытхим

ЧАО "Винницабытхим" известно всем по торговым маркам "Ушастый нянь", "Лотос-М", RIO и т.д. Еще летом были арестованы на 2 миллиарда гривен активы этой компании. Причина довольно проста – владельцами являются российские предприниматели, владеющие компанией "Невская Косметика".

"Невская косметика" приобрела Винницабытхим еще в 2006 году. Конечный владелец компании – гражданин Российской Федерации Владимир Плесовских.

Заработок и экспорт акционерного общества

857 миллионов гривен заработала компания в 2021 году.

в 2021 году. "Винницабытхим" также активно экспортируют свою продукцию в Молдову, Грузию, Россию и Беларусь.

Финансовые показатели ЧАО "Винницабытхим" / Инфографика Vkursi

Компании, принадлежащие Татнефти

Татнефть-АЗС-Украина

В мае 2022 года на имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской "Татнефти" наложили арест и арестовали 115 объектов: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки, 118 бензовозов и автомобилей.

Также на сумму около 400 миллионов гривен у компании арестовали корпоративные права и счета ее предприятий.

Напомним! ООО "Татнефть-АЗС-Украина" специализируется на розничной торговле горючим и принадлежит российскому ЧАО "Татнефть".

Доход компании

За 2021 год доход компании составил 1,15 миллиарда гривен. В том же году "Татнефть-АЗС-Украина" импортировали немало нефти или нефтепродуктов из Беларуси и России на общую сумму в 241 миллион гривен.

Компания обременена на сумму 304,7 миллиона гривен. Среди самых крупных обременителей – Офис Генпрокурора Украины и отдел исполнительной службы. Офис Генпрокурора арестовал движимое имущество компании и корпоративные права на долю в 100% в сумме 302,7 миллиона гривен. А Киевский отдел государственной исполнительной службы в городе Полтаве Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции обязал компанию на 1,9 миллиона гривен.

Полтава-Капитал и Харьков-Капитал

ООО "Полтава-Капитал" и ООО "Харьков-Капитал" принадлежат все тому же ПАО "Татнефть" имени Шашина (Республика Татарстан, Россия). Обе компании занимаются тем, что предоставляют в аренду и эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество. Более того, руководитель Харьков-Капитал Рустам Калимуллин – уроженец Татарстана и депутат Госдумы России от партии "Единая Россия".

Доход компании

Доход "Полтава-Капитал" за прошлый год составил 33,7 миллиона гривен, а "Харьков-Капитал" – 35,4 миллиона гривен за 2020 год.

Обременение Полтава-Капитал и Харьков-Капитал