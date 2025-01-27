УКР РУС
27 січня 2025, 16:00
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Скільки компанії з російським слідом все ще ведуть бізнес в Україні

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • 93 компанії в Україні фіктивно позбулися російських власників, попри заборону продовжуючи вести бізнес.
  • Більшість таких компаній зосереджена в Києві, Одеській та Полтавській областях, працюють у сфері торгівлі, нерухомості, будівництва, та брали участь у державних тендерах.

За останні 6 місяців 93 компанії фіктивно позбулися своїх російських власників. І попри чинну заборону, продовжують вести бізнес в Україні.

Де найбільше компаній з російським слідом

Акутальні дані опублікував ресурс Опендатабот, інформує 24 Канал. При цьому на момент повномасштабного вторгнення загалом в Україні було зареєстровано понад 18 тисяч компаній з російськими власниками.

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До травня 2024 року в Україні працював 621 бізнес, який порушив закон, видаливши російський слід. Найбільше таких компаній було зареєстровано в Києві – 47 (50,5%). В Одеській області аналогічні маніпуляції провели 8 компаній (8,6%), а в Полтавській – 5 (5,4%).

Сфери діяльності

Більшість цих компаній працюють у таких галузях:

  • Гуртова торгівля – 19,4%;
  • Операції з нерухомістю – 12,9%;
  • Будівництво – 9,7%;
  • Складське господарство – 5,4%;
  • Сільське господарство – 4,3%.

Окремо у списку опинилися громадські організації – 3,2%, які також незаконно видалили російських власників.

Фінансова активність

Більше половини цих компаній мали дохід до 10 мільйонів гривень у 2023 році. Водночас:

  • 12,9% заробляли від 10 мільйонів гривень до 100 мільйонів гривень;
  • понад 100 мільйонів гривень отримали лише дві компанії.

Участь у тендерах

Деякі з цих бізнесів активно брали участь у державних закупівлях навіть після початку повномасштабної війни. Серед лідерів за сумами тендерів:

  • ТОВ "Текстер ЛТД" – сім тендерів на 19,6 мільйонів гривень;
  • ТОВ "Велесгард" – один тендер на 19,3 мільйонів гривень;
  • ТОВ "Ера Мобайл" – 37 тендерів на 1,9 мільйонів гривень;
  • ТДВ "Брацлав" – 27 тендерів на 1,7 мільйонів гривень;
  • ТОВ "Тепловентмонтаж" – 10 тендерів на 1 мільйонів гривень.

Важливо. З початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях із власниками з Росії. Винятки дозволяються лише у строго визначених законом випадках.