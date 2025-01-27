Скільки компанії з російським слідом все ще ведуть бізнес в Україні
- 93 компанії в Україні фіктивно позбулися російських власників, попри заборону продовжуючи вести бізнес.
- Більшість таких компаній зосереджена в Києві, Одеській та Полтавській областях, працюють у сфері торгівлі, нерухомості, будівництва, та брали участь у державних тендерах.
За останні 6 місяців 93 компанії фіктивно позбулися своїх російських власників. І попри чинну заборону, продовжують вести бізнес в Україні.
Де найбільше компаній з російським слідом
Акутальні дані опублікував ресурс Опендатабот, інформує 24 Канал. При цьому на момент повномасштабного вторгнення загалом в Україні було зареєстровано понад 18 тисяч компаній з російськими власниками.
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До травня 2024 року в Україні працював 621 бізнес, який порушив закон, видаливши російський слід. Найбільше таких компаній було зареєстровано в Києві – 47 (50,5%). В Одеській області аналогічні маніпуляції провели 8 компаній (8,6%), а в Полтавській – 5 (5,4%).
Сфери діяльності
Більшість цих компаній працюють у таких галузях:
- Гуртова торгівля – 19,4%;
- Операції з нерухомістю – 12,9%;
- Будівництво – 9,7%;
- Складське господарство – 5,4%;
- Сільське господарство – 4,3%.
Окремо у списку опинилися громадські організації – 3,2%, які також незаконно видалили російських власників.
Фінансова активність
Більше половини цих компаній мали дохід до 10 мільйонів гривень у 2023 році. Водночас:
- 12,9% заробляли від 10 мільйонів гривень до 100 мільйонів гривень;
- понад 100 мільйонів гривень отримали лише дві компанії.
Участь у тендерах
Деякі з цих бізнесів активно брали участь у державних закупівлях навіть після початку повномасштабної війни. Серед лідерів за сумами тендерів:
- ТОВ "Текстер ЛТД" – сім тендерів на 19,6 мільйонів гривень;
- ТОВ "Велесгард" – один тендер на 19,3 мільйонів гривень;
- ТОВ "Ера Мобайл" – 37 тендерів на 1,9 мільйонів гривень;
- ТДВ "Брацлав" – 27 тендерів на 1,7 мільйонів гривень;
- ТОВ "Тепловентмонтаж" – 10 тендерів на 1 мільйонів гривень.
Важливо. З початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях із власниками з Росії. Винятки дозволяються лише у строго визначених законом випадках.