Співучасники злочину: чому з Росії вийшли лише 9% міжнародних компаній

На початку повномасштабної війни міжнародні компанії одна за одною повністю виходили з ринку Росії. Проте згодом цей процес призупинився. Зараз деякі бренди, залишаючись працювати в країні-агресорці, обмежуються лише скорочення інвестицій.

Про це 24 Каналу розповів експерт Ради економічної безпеки України Антон Микитюк. За його словами, ці компанії прикриваються гуманітарними цілями, заявляють, що не будуть вкладати гроші в рекламу, збільшувати потужності тощо. Однак це все одно підтримка російського терористичного режиму.

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Продовжують фінансувати терористичну машину

Експерт зауважив, що з 1500 міжнародних компаній, які працювали на російському ринку рік тому, реально пішли, ліквідувавшись, як юридичні особи, – до 9%.

40% залишаються працювати на ринку. Ці компанії не робили жодних заяв, жодних дій, щоб покинути цей терористичний ринок,

– наголосив Микитюк.

Він підкреслив, що решта компаній або заявили про вихід, але ще не вийшли, або обмежили свою діяльність – скоротили обсяг виробництва або не вкладають інвестиції. Але вони все одно залишаються на ринку.

"Серед тих компаній, які залишаються працювати в Росії – Nestlé, Auchan, Leroy Merlin, Unilever тощо. Вони хоча й заявляли про намір піти чи обмежити свою діяльність, продовжують працювати в Росії і фінансувати терористичну машину своїми грошима", – впевнений він.

Навіть підіймали ціни на продукти

За його словами, можна поділити вихід компаній з російського ринку на декілька етапів:

з березня по травень пішли компанії, які заявили про свій намір одразу після початку повномасштабної війни. І деякі з них реально вийшли – такі, як McDonald’s.

влітку безліч компаній заявили про намір вийти, але це були тільки заяви. Юридично вони реорганізувались, але бренди і їхні потужності продовжували працювати в Росії. Деякі навіть нарощували виробництво і підіймали ціни на свої продукти.

сьогодні в країні-агресорці ще продовжують працювати певні компанії. І не відомо, що ще росіяни повинні зробити, щоб вони пішли з ринку Росії.

"Ці компані повинні розуміти, що кожний ними сплачений долар податків в Росії буде спрямовуватись в російський оборонний бюджет. За ці гроші буде вироблятися зброя", – наголосив Микитюк.

Експерт розповів про міжнародні компанії, що залишаються працювати в Росії: дивіться відео

Стають співучасниками злочину

Він зауважив, що в цих структурах працюють люди. А за новими законами Росії ці компанії мають здійснювати мобілізаційні заходи, і їхні працівники йдуть воювати в Україну. Це означає, що ці компанії також стають співучасниками злочину.

Тому вони повинні негайно піти з російського ринку,

– впевнений експерт.

На його думку, потрібно бойкотувати бренди та товари компаній, які продовжують працювати в Росії, щоб змусити їх піти.

"Міжнародна спільнота, журналісти, громадські діячі повинні доводити до цих компаній, що весь світ бачить їхню діяльність в країні-агресорці і про це будуть говорити у всьому світі", – впевнений Антон Микитюк.

Які міжнародні компанії продовжують працювати в Росії