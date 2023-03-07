Соучастники преступления: почему из России вышли только 9% международных компаний

В начале полномасштабной войны международные компании одна за другой полностью выходили с рынка России. Однако впоследствии этот процесс приостановился. Сейчас некоторые бренды, оставаясь работать в стране-агрессоре, ограничиваются лишь сокращением инвестиций.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета экономической безопасности Украины Антон Микитюк. По его словам, эти компании прикрываются гуманитарными целями, заявляют, что не будут вкладывать деньги в рекламу, увеличивать мощности. Однако это все равно поддержка российского террористического режима.

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Продолжают финансировать террористическую машину

Эксперт отметил, что из 1500 международных компаний, работавших на российском рынке год назад, реально ушли, ликвидировавшись как юридические лица, – до 9%.

40% остаются работать на рынке. Эти компании не предпринимали никаких заявлений, никаких действий, чтобы покинуть этот террористический рынок,

– подчеркнул Микитюк.

Он подчеркнул, что остальные компании либо заявили о выходе, но еще не вышли, либо ограничили свою деятельность – сократили объем производства или не вкладывают инвестиции. Но они все равно остаются на рынке.

"Среди тех компаний, которые остаются работать в России – Nestlé, Auchan, Leroy Merlin, Unilever и т.д. Они хотя и заявляли о намерении уйти или ограничить свою деятельность, продолжают работать в России и финансировали террористическую машину своими деньгами", – уверен он.

Даже поднимали цены на продукты

По его словам, можно разделить выход компаний с российского рынка на несколько этапов:

с марта по май ушли компании, заявившие о своем намерении сразу после начала полномасштабной войны. И некоторые из них реально ушли – такие как McDonald's.

летом множество компаний заявило о намерении выйти, но это были только заявления. Юридически они реорганизовались, но бренды и их мощности продолжали работать в России. Некоторые даже наращивали производство и поднимали цены на свои продукты.

сегодня в стране-агрессоре еще продолжают работать определенные компании. И неизвестно, что еще россияне должны сделать, чтобы они ушли с рынка России.

"Эти компании должны понимать, что каждый ими уплаченный доллар налогов в России будет направляться в российский оборонный бюджет. За эти деньги будет производиться оружие", - подчеркнул Микитюк.

Эксперт рассказал о международных компаниях, которые остаются работать в России: смотрите видео

Становятся соучастниками преступления

Он отметил, что в этих структурах работают люди. А по новым законам России эти компании должны проводить мобилизационные мероприятия, и их работники идут воевать в Украину. Это значит, что эти компании тоже становятся соучастниками преступления.

Поэтому они должны немедленно уйти с российского рынка,

– уверен эксперт.

По его мнению, нужно бойкотировать бренды и товары компаний, продолжающих работать в России, чтобы заставить их уйти.

"Международное сообщество, журналисты, общественные деятели должны доводить до этих компаний, что весь мир видит их деятельность в стране-агрессоре и об этом будут говорить во всем мире", - уверен Антон Микитюк.

Какие международные компании продолжают работать в России