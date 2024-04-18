Отримання компенсації за працевлаштування ВПО: хто може розраховувати на виплати

В Україні передбачена компенсація для роботодавців за працевлаштування ВПО. Компенсація виплачується у розмірі реальних витрат на оплату праці даної особи, але не перевищує двох мінімальних заробітних плат.

Хто отримає компенсацію

Таким чином, держава готова відшкодувати витрати роботодавцям за ВПО, які були працевлаштовані за рекомендацією центрів зайнятості.

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Основна вимога полягає в тому, щоб забезпечити гарантії працевлаштування працівників протягом часу, що перевищує подвійну тривалість виплат. При цьому, таке відшкодування здійснюється в межах фактичних витрат на оплату їхньої праці.

Як отримати компенсацію

Ці кошти виплачуються особам протягом 6 місяців. За умови, що виплату здійснюють за кожен непарний місяць.

Для того, щоб отримати грошову компенсацію, необхідно здійснити наступні кроки:

Працевлаштувати зареєстрованих безробітних серед ВПО на умовах строкових трудових договорів; Подати необхідні документи до центру зайнятості; Зачекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів; Укласти договір на компенсацію, що виплачується кожен непарний місяць протягом року.

Подати заяву на компенсацію до центру зайнятості роботодавцю потрібно протягом двох місяців з моменту працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.