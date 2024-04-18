Отримання компенсації за працевлаштування ВПО: хто може розраховувати на виплати
18 квітня 2024, 14:35Читать новость на русском
Джерело:Мінреінтеграції
В Україні передбачена компенсація для роботодавців за працевлаштування ВПО. Компенсація виплачується у розмірі реальних витрат на оплату праці даної особи, але не перевищує двох мінімальних заробітних плат.
Хто отримає компенсацію
Таким чином, держава готова відшкодувати витрати роботодавцям за ВПО, які були працевлаштовані за рекомендацією центрів зайнятості.
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Основна вимога полягає в тому, щоб забезпечити гарантії працевлаштування працівників протягом часу, що перевищує подвійну тривалість виплат. При цьому, таке відшкодування здійснюється в межах фактичних витрат на оплату їхньої праці.Зауважте! Ці кошти виплачуються особам протягом 6 місяців. За умови, що виплату здійснюють за кожен непарний місяць.
Як отримати компенсацію
Для того, щоб отримати грошову компенсацію, необхідно здійснити наступні кроки:
- Працевлаштувати зареєстрованих безробітних серед ВПО на умовах строкових трудових договорів;
- Подати необхідні документи до центру зайнятості;
- Зачекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;
- Укласти договір на компенсацію, що виплачується кожен непарний місяць протягом року.