Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати ПДВ та митних платежів на суму понад 7,2 мільйонів гривень у компанії, що імпортує та продає кондитерські вироби.

БЕБ викрило схему?

Детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування кримінального провадження, повідомляє пресслужба БЕБ, інформує 24 Канал.

За даними слідства, під час митного оформлення продукції від турецького постачальника посадові особи підприємства вносили до документів недостовірні дані щодо вартості товарів, що дозволяло уникнути сплати податків і мит.

Компанія відшкодувала збитки?

У ході розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків. Кошти вже перераховані до держбюджету,

— зазначили у відомстві.

Зазначають, що кримінальне провадження уже передали до суду з клопотанням про звільнення директора компанії від кримінальної відповідальності через повне відшкодування шкоди.

"Оперативний супровід справи здійснювали співробітники Управління СБУ в Чернівецькій області, процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура", – додали у відомстві.



БЕБ викрило схему уникнення сплати ПДВ / Фото БЕБ

Які правопорушення фіксує БЕБ?