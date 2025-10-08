Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Кондитерская фирма уклонилась от НДС и пошлин на 7,2 миллионов гривен: дело уже в суде
8 октября, 14:15
Кондитерская фирма уклонилась от НДС и пошлин на 7,2 миллионов гривен: дело уже в суде

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты НДС и таможенных платежей на сумму более 7,2 миллионов гривен в компании, импортирующей и продающей кондитерские изделия.
  • Компания полностью возместила нанесенный государству ущерб, а уголовное производство передано в суд с ходатайством об освобождении директора компании от уголовной ответственности.

Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты НДС и таможенных платежей на сумму более 7,2 миллионов гривен в компании, импортирующей и продающей кондитерские изделия.

БЭБ разоблачило схему?

Детективы территориального управления БЭБ в Черновицкой области завершили досудебное расследование уголовного производства, сообщает пресс-служба БЭБ, информирует 24 Канал.

По данным следствия, во время таможенного оформления продукции от турецкого поставщика должностные лица предприятия вносили в документы недостоверные данные о стоимости товаров, что позволяло избежать уплаты налогов и пошлин.

Компания возместила убытки?

В ходе расследования детективы БЭБ обеспечили полное возмещение нанесенного государству ущерба. Средства уже перечислены в госбюджет,
- отметили в ведомстве.

Отмечают, что уголовное производство уже передали в суд с ходатайством об освобождении директора компании от уголовной ответственности из-за полного возмещения ущерба.

"Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники Управления СБУ в Черновицкой области, процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура", – добавили в ведомстве.


БЭБ разоблачило схему избежания уплаты НДС / Фото БЭБ

Какие правонарушения фиксирует БЭБ?

