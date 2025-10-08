БЭБ разоблачило схему?
Детективы территориального управления БЭБ в Черновицкой области завершили досудебное расследование уголовного производства, сообщает пресс-служба БЭБ, информирует 24 Канал.
Смотрите также Яхта, авто и миллионы долларов в часах – разоблачили контрабандистов, связанных с Укрзализныцей
По данным следствия, во время таможенного оформления продукции от турецкого поставщика должностные лица предприятия вносили в документы недостоверные данные о стоимости товаров, что позволяло избежать уплаты налогов и пошлин.
Компания возместила убытки?
В ходе расследования детективы БЭБ обеспечили полное возмещение нанесенного государству ущерба. Средства уже перечислены в госбюджет,
- отметили в ведомстве.
Отмечают, что уголовное производство уже передали в суд с ходатайством об освобождении директора компании от уголовной ответственности из-за полного возмещения ущерба.
"Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники Управления СБУ в Черновицкой области, процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура", – добавили в ведомстве.
БЭБ разоблачило схему избежания уплаты НДС / Фото БЭБ
Какие правонарушения фиксирует БЭБ?
БЭБ разоблачило группу из 11 человек, включая работников "Укрзализныци", которая занималась контрабандой драгоценностей через международные поезда.
Правоохранители изъяли ювелирные изделия на сумму – более 10 миллионов долларов и 800 тысяч долларов наличными. Подозреваемым грозит от 7 до 11 лет заключения с конфискацией имущества.
Также ранее таможенники обнаружили контрабандные iPhone стоимостью 1,5 миллиона гривен в микроавтобусе из Польши.