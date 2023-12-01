Вилучене російське майно продаватиметься через "ПрозорроПродажі"

Відтепер підсанкційні російські активи будуть продаватися через онлайн-майданчик "Прозорро.Продажі". Таке нововведення прийняли наприкінці листопада, аби визначити процедуру продажу власності резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

На що вплине це нововведення

Організатором торгів у системі має бути Фонд державного майна, а кошти від продажів спрямовуватимуться на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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На думку ініціаторів проєкту, це створить комплексну законодавчу рамку для управління активами, повʼязаними з країною-агресором, а також підвищує довіру потенційних інвесторів до системи управління публічним майном й сприяє залученню довгострокових інвестицій.

Сергій Бут СЕО "Прозорро.Продажі" ФДМУ реалізовує державне майно на онлайн-аукціонах в системі "Прозорро.Продажі" вже понад пʼять з половиною років і за цей час до держбюджету надійшло майже 12 мільярдів гривень. Реалізація санкційного майна через "Прозорро.Продажі" дозволить так само прозоро та конкурентно управляти ним на користь держави.

Як брати участь у торгах

Щоб брати участь в аукціонах з продажу санкційного майна, треба зареєструватися через один з акредитованих в системі "Прозорро.Продажі" майданчиків. Це, наприклад, майданчики "Е-тендер", "Держзакупівлі. Онлайн", "Національна Електронна Біржа" тощо.

Повний перелік майданчиків можна знайти за посиланням.

Уся інформація про онлайн-аукціони з продажу санкційних активів буде доступна на офіційному сайті prozorro.sale.