На что повлияет это нововведение

Организатором торгов в системе должен быть Фонд государственного имущества, а средства продаж будут направляться на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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По мнению инициаторов проекта, это создаст комплексную законодательную рамку управления активами, связанными со страной-агрессором, а также повышает доверие потенциальных инвесторов к системе управления публичным имуществом и способствует привлечению долгосрочных инвестиций.

Сергей Бут СЕО "Прозорро.Продажи" ФГИ реализует государственное имущество на онлайн-аукционах в системе "Прозорро.Продажи" уже более пяти с половиной лет и за это время в госбюджет поступило почти 12 миллиардов гривен. Реализация санкционного имущества через Прозорро.Продажи позволит так же прозрачно и конкурентно управлять им в пользу государства.

Как участвовать в торгах

Чтобы участвовать в аукционах по продаже санкционного имущества, нужно зарегистрироваться через одну из аккредитованных в системе "Прозорро.Продажи" площадок. Это, например, площадки "Е-тендер", "Госзакупки. Онлайн", "Национальная Электронная Биржа" и т.д.

Полный перечень площадок можно найти за ссылкой.

Вся информация по онлайн-аукционам по продаже санкционных активов будет доступна на официальном сайте prozorro.sale.