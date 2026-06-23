Тютюнова афера на 2 мільярди гривень: БЕБ викрило контрабанду й несплату акцизу

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору одного з підприємств тютюнової галузі. За допомогою кількох схем, ймовірно, він ухилявся від сплати податків.

Що відомо про контрабанду сигарет й несплату акцизу

Директорові повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

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За версією слідства, на підприємстві нібито діяла схема, яка дозволяла під прикриттям легального виробництва виготовляти та продавати необліковані тютюнові вироби. Таку продукцію, як стверджують слідчі, випускали поза бухгалтерським і податковим обліком, що давало змогу уникати сплати податків до державного бюджету.

Ключовий епізод слідства у цьому провадженні – це понад 1 186 тонн тютюнової сировини:

сировину використали для виробництва сигарет;

готову продукцію реалізували без належного обліку;

акцизний податок із цих обсягів не був сплачений до бюджету;

частина продукції могла потрапляти на нелегальний ринок.

Крім того, у матеріалах справи фігурують епізоди, пов’язані з використанням підроблених акцизних марок та можливою контрабандою тютюнових виробів до країн Європейського Союзу.

Відомо, що для приховування незаконної сировини, службові особи підприємства сфальсифікували факт її крадіжки. Саме це, за висновками податкової перевірки та судової економічної експертизи, призвело до заниження акцизного податку на понад 2,3 мільярди гривень.

Це справа не лише про тютюновий ринок. Це справа про правила. Якщо бізнес працює чесно, тоді держава має його захищати. Якщо під виглядом легальної діяльності вибудовується схема на мільярди – держава зобов’язана реагувати жорстко і в межах закону,

– каже Кравченко.

Оттже, якщо озвучені слідством факти підтвердяться в суді, йдеться про багатомільярдні втрати державного бюджету через ринок нелегальних сигарет. Розслідування триває, а остаточну оцінку діям підозрюваних має дати суд.

До слова, дослідження компанії у сфері маркетингових даних та аналітики Kantar Україна, опубліковане у жовтні торік, свідчило про те, що в Україні досі 17,8% ринку звичайних сигарет перебуває в тіні. А сам тіньовий ринок становить 5 мільярдів сигарет.

Експертка Зоряна Стецюк у коментарі для 24 Каналу заявила, що лише через нелегальний ринок тютюну держава щороку втрачає до 30 мільярдів гривень. Ще мільярди гривень бюджет недоотримує через тіньовий алкоголь.

Нагадаємо, що у Харкові нещодавно одночасно викрили одразу дві масштабні схеми незаконного обігу тютюнової продукції. Йдеться про підпільне виробництво сигарет і окрему мережу збуту нелегальних електронних сигарет і рідин до них.

Правоохоронці провели понад 50 обшуків. Загальна вартість вилученої продукції та обладнання перевищує 37 мільйонів гривень.