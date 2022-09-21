Через вихід з ринку іноземних виробників: росія масово розбирає свої криголами на деталі

Завдяки санкціям та виходу західних компаній з ринку росії, не лише авіаційна, а й суднобудівна галузь країни-агресорки потерпає від серйозного дефіциту деталей. "Роспромпорт" змушена використовувати частину кораблів, як донорів запчастин для інших суден.

Зокрема, невдовзі жертвою "корабельного канібалізму" стане криголам "Єрмак" – деталі з нього використають для ремонту корабля "Красін". Про це офіційно заявив заступник генерального директора "Роспромпорт" Василь Стругов, передає Бізнес 24.

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Донорами стали одразу 22 судна

За словами Стругова, обидва "Єрмак" і "Красін" були побудовані на фінській корабельні на замовлення російського "Судноімпорту". Тепер же один з них стане донором для іншого.

Розбиранням судна займуться дві компанії з Санкт-Петербурга. Вони знімуть із "Єрмака" понад 700 одиниць обладнання,

– зазначається у повідомленні.

Представник "Роспромпорту" заявив, що завдяки списанню "Єрмака" вдасться підтримати технічну готовність криголама "Красін". Загалом же до флоту компанії входять трохи менше ніж 300 суден, з яких використовують 268, – вони обслуговують 65 портів у 24 регіонах росії.

Стругов зазначає, що 22 судна, які не перебувають в експлуатації, допомогли "Роспромпорту" не припиняти діяльності з лютого цього року. Компанія буцімто й так планувала їх списати, проте топменеджер підприємства зізнається, що це – розв'язання проблеми лише у короткотерміновій перспективі.

Вони (22 судна компанії – ред. 24 канал) стали суднами-донорами, що тут приховувати… Зрозуміло, що за цей короткий період донори рано чи пізно закінчаться. Насправді, номенклатура тих запчастин та агрегатів, які на суднах-донорах є в наявності, вона недостатня – з ринку пішли виробники,

– визнав Стругов.