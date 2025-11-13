На тлі скандалу з Енергоатомом: уряд перевірить всі державні компанії України

Спецпризначенці викрили схему топкорупції в енергетиці. На тлі скандалу планується масштабний аудит компанії.

Як і чому проводитимуть аудит?

Перевірка стосуватиметься усіх державних компаній в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Її вирішили ініціювати на тлі справи щодо Енергоатома.

Ухвалюємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Уряд доручив наглядовим радам перевірити стан роботи компаній, зокрема в частині здійснення державних закупівель. Ми проводимо перевірку всіх компаній,

– заявила Свириденко.

Що відомо про перезапуск Енергоатому та звільнення?

Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Прем'єр-міністерка розповіла, що уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії.

У 2023 році ми розпочали корпоративну реформу. Обрали за конкурсом склад цього наглядового органу. Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії,

– пояснила Свириденко.

Вона також підкреслила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад Наглядової ради.

Також Володимир Зеленський наголосив, що Герман Галущенко і Світлана Гринчук не можуть більше залишатися на своїх посадах, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Він попросив прем'єрку Юлію Свириденко, "щоб були заяви про відставку від цих міністрів". Також гарант просить депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви про відставку очільників Міністерства юстиції і Міністерства енергетики.

