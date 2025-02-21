Костельман продає Fozzy Group ексвласникам Каравану

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії ТОВ "Агродім Лідер", яка належить колишнім власникам мережі супермаркетів "Караван" Андрію Гордієнку та Сергію Хрипку, на придбання ТОВ "Білорусь", що належало співвласнику Fozzy Group Володимиру Костельману.

Рішення АМКУ

В офіційному повідомленні зазначено, що "ТОВ "Агродім Лідер" отримало дозвіл на набуття контролю над "Білоруссю" шляхом придбання частки у статутному капіталі, що забезпечує понад 50% голосів у вищому органі управління товариства", інформує 24 Канал.

Дивіться також Київстар націлився на купівлю ще одного сервісу

Що відомо про підприємство "Білорусь"

ТОВ "Білорусь" було засновано у 2014 році в Городнянському районі Чернігівської області. Основними напрямками діяльності компанії є:

Вирощування овочевих та баштанних культур;

Розведення великої рогатої худоби, свиней, овець, коней та кіз;

Рибальство та виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

Торгівля зерном, живими тваринами, молочними продуктами, харчовими оліями та жирами.

У 2024 році виручка компанії зросла на 65,1%, сягнувши 211,14 мільйона гривень. Чистий прибуток склав 15,14 мільйона гривень, тоді як у 2023 році компанія зазнала збитків на 71,12 мільйона гривень. Загальні активи на кінець року оцінювалися у 181,76 мільйона гривень, а статутний капітал становив 50 мільйона гривень.

Зауважте. Бенефіціаром підприємства через ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Холдинг Інвест" був Володимир Костельман – співвласник Fozzy Group.

Хто такі покупці

ТОВ "Агродім Лідер" зареєстроване у 2013 році в Києві. Основна діяльність компанії пов'язана з посередництвом щодо цінних паперів та товарів, наданням інформаційних послуг і консультуванням у сфері комерційної діяльності.

Бенефіціарами компанії є Андрій Гордієнко та Сергій Хрипко через: