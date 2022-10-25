Бізнес отримав 2,3 мільярда гривень кредитів у вересні

25 жовтня 2022 , 16:03
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Джерело:

Міністерство фінансів України

Загалом банки уклали за вересень понад 600 кредитних договорів на суму 2,3 мільярда гривень. У яких сферах бізнес брав найчастіше кредити, розповідаємо далі.

Кредити бізнесу у вересні 

Малий, середній та великий український бізнес уклав 639 кредитних договорів із позичальниками за минулий місяць. 

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За видом діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видали у сферах:

  • сільське господарство – 7 288 кредитів на 33 мільярдів гривень;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 4 708 кредитів на загальну суму 7,6 мільярда гривень;
  • переробної промисловості – 1 184 кредити на 4,2 мільярда гривень.

Кредити за видами діяльності у вересні / Інфографіка Мінфіну

Які банки давали кредити найчастіше

Найбільше кредитів під державні гарантії на портфельній основі видає ПриватБанк – наразі він обслуговує 10 149 кредитів на загальну суму 15,02 мільярдів гривень. Сума становить 93% від ліміту державних гарантій.

Другим за кількістю таких кредитів став АТ "Ощадбанк" – 2 172 кредити на загальну суму 8,18 мільярда гривень, 98% від ліміту банку. 

Найбільший обсяг кредитів видано в:

  • Одеській області, де загалом оформлено 1 105 кредитів на 3,66 мільярда гривень;
  • Кіровоградській – 748 кредитів на 3,19 мільярда гривень;
  • Дніпропетровській – 1 337 кредитів на 3,05 мільярдів гривень;
  • Києві – 780 кредитів на 3,1 мільярда гривень.
Автор: Дар'я Вереньова