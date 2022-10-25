Бізнес отримав 2,3 мільярда гривень кредитів у вересні
Джерело:Міністерство фінансів України
Загалом банки уклали за вересень понад 600 кредитних договорів на суму 2,3 мільярда гривень. У яких сферах бізнес брав найчастіше кредити, розповідаємо далі.
Кредити бізнесу у вересні
Малий, середній та великий український бізнес уклав 639 кредитних договорів із позичальниками за минулий місяць.
Читайте також Як не втратити клієнтів під час війни: поради бізнесу
За видом діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видали у сферах:
- сільське господарство – 7 288 кредитів на 33 мільярдів гривень;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 4 708 кредитів на загальну суму 7,6 мільярда гривень;
- переробної промисловості – 1 184 кредити на 4,2 мільярда гривень.
Кредити за видами діяльності у вересні / Інфографіка Мінфіну
Які банки давали кредити найчастіше
Найбільше кредитів під державні гарантії на портфельній основі видає ПриватБанк – наразі він обслуговує 10 149 кредитів на загальну суму 15,02 мільярдів гривень. Сума становить 93% від ліміту державних гарантій.
Другим за кількістю таких кредитів став АТ "Ощадбанк" – 2 172 кредити на загальну суму 8,18 мільярда гривень, 98% від ліміту банку.
Найбільший обсяг кредитів видано в:
- Одеській області, де загалом оформлено 1 105 кредитів на 3,66 мільярда гривень;
- Кіровоградській – 748 кредитів на 3,19 мільярда гривень;
- Дніпропетровській – 1 337 кредитів на 3,05 мільярдів гривень;
- Києві – 780 кредитів на 3,1 мільярда гривень.