Бізнес отримав 2,3 мільярда гривень кредитів у вересні

Загалом банки уклали за вересень понад 600 кредитних договорів на суму 2,3 мільярда гривень. У яких сферах бізнес брав найчастіше кредити, розповідаємо далі.

Кредити бізнесу у вересні

Малий, середній та великий український бізнес уклав 639 кредитних договорів із позичальниками за минулий місяць.

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За видом діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видали у сферах:

сільське господарство – 7 288 кредитів на 33 мільярдів гривень;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 4 708 кредитів на загальну суму 7,6 мільярда гривень;

переробної промисловості – 1 184 кредити на 4,2 мільярда гривень.

Кредити за видами діяльності у вересні / Інфографіка Мінфіну

Які банки давали кредити найчастіше

Найбільше кредитів під державні гарантії на портфельній основі видає ПриватБанк – наразі він обслуговує 10 149 кредитів на загальну суму 15,02 мільярдів гривень. Сума становить 93% від ліміту державних гарантій.

Другим за кількістю таких кредитів став АТ "Ощадбанк" – 2 172 кредити на загальну суму 8,18 мільярда гривень, 98% від ліміту банку.

Найбільший обсяг кредитів видано в: