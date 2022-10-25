Кредиты бизнеса в сентябре
Малый, средний и крупный украинский бизнес заключил 639 кредитных договоров с заемщиками за прошлый месяц.
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По виду деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдали в сферах:
- сельское хозяйство – 7 288 кредитов на 33 миллиарда гривен;
- оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 4 708 кредитов на общую сумму 7,6 миллиарда гривен;
- перерабатывающей промышленности – 1 184 кредита на 4,2 миллиарда гривен.
Кредиты по видам деятельности в сентябре / Инфографика Минфина
Какие банки давали кредиты чаще всего
Больше кредитов под государственные гарантии на портфельной основе выдает ПриватБанк – сейчас он обслуживает 10 149 кредитов на общую сумму 15,02 миллиарда гривен. Сумма составляет 93% от лимита государственных гарантий.
Вторым по количеству таких кредитов стало АО "Ощадбанк" – 2 172 кредита на общую сумму 8,18 миллиарда гривен, 98% от лимита банка.
Наибольший объем кредитов выдан в:
- Одесской области, где оформлено 1 105 кредитов на 3,66 миллиарда гривен;
- Кировоградской – 748 кредитов на 3,19 миллиарда гривен;
- Днепропетровской – 1337 кредитов на 3,05 миллиарда гривен;
- Киеве – 780 кредитов на 3,1 миллиарда гривен.