Кредиты бизнеса в сентябре

Малый, средний и крупный украинский бизнес заключил 639 кредитных договоров с заемщиками за прошлый месяц.

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По виду деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдали в сферах:

сельское хозяйство – 7 288 кредитов на 33 миллиарда гривен;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 4 708 кредитов на общую сумму 7,6 миллиарда гривен;

перерабатывающей промышленности – 1 184 кредита на 4,2 миллиарда гривен.

Кредиты по видам деятельности в сентябре / Инфографика Минфина

Какие банки давали кредиты чаще всего

Больше кредитов под государственные гарантии на портфельной основе выдает ПриватБанк – сейчас он обслуживает 10 149 кредитов на общую сумму 15,02 миллиарда гривен. Сумма составляет 93% от лимита государственных гарантий.

Вторым по количеству таких кредитов стало АО "Ощадбанк" – 2 172 кредита на общую сумму 8,18 миллиарда гривен, 98% от лимита банка.

Наибольший объем кредитов выдан в: