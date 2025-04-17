Кремль використовує конфісковану американську компанію для забезпечення армії

Російська влада планує постачати продукти для армії за рахунок конфіскованої компанії США.

Забезпечення продуктами "оборонки" Росїі

Про це повідомляє агентство Reuters, яке отримало доступ до відповідного документа, інформує 24 Канал.

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Зокрема, у листі керівництва "Главпродукт", який переглянули журналісти, зазначено, що захоплення компанії було необхідним для стабілізації виробництва, зокрема для постачання продуктів Нацгвардії та Міністерству оборони Росії.

Що відомо про "Главпродукт"

Наразі "Главпродукт" перебуває під контролем державного агентства Росимущество. До конфіскації компанія належала бізнесмену Леоніду Смирнову з Лос-Анджелеса.

Російська прокуратура звинувачує його та пов'язані з ним фірми у незаконному виведенні з країни 1,38 мільрядів рублів (близько 17 мільйонів доларів) у 2022 – 2024 роках.

Майно компанії було заарештовано 12 березня за рішенням Арбітражного суду Москви на вимогу Генпрокуратури Росії. Судовий розгляд призначено на 18 квітня. Смирнов називає звинувачення безпідставними, а конфіскацію – "рейдерським захопленням у російському стилі".

Подібна історія – не рідкість в Росії

Подібні випадки в Росії почастішали: під санкції Кремля вже потрапили дочірні підприємства кількох європейських компаній, зокрема Carlsberg і Fortum. Влада країни-агресора попередила, що націоналізація іноземних активів може тривати.

Зауважимо, що війна проти України змусила Кремль значно збільшити військові витрати та посилити контроль над стратегічними галузями. Ще у 2022 році російська армія зіткнулася з дефіцитом постачання, зокрема продовольства, що спричинило нові репресивні заходи щодо бізнесу.